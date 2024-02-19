德甲｜拜仁慕尼黑作客再吞敗取消記者會　杜慈：談爭冠言之尚早

德甲班霸拜仁慕尼黑上周接連不敵利華古遜及拉素，頹勢未止，周日（18日）深夜作客波琴，縱然打破兩場的入球荒，但中堅烏柏美卡奴連續兩場輸12碼再領紅，拜仁以2：3不敵對手，聯賽落後榜首利華古遜8分，賽後更加取消記者會。

拜仁接連在聯賽及歐聯遭受挫折，但拜仁高層依然信任主帥杜慈，行政總裁表示沒有辭退杜慈的計劃。



德甲班霸拜仁慕尼黑頹勢未止。（Getty Images）

先在德甲榜首大戰0：3慘負利華古遜，周中歐聯16強首回合再不敵拉素，拜仁慕尼黑當然希望在聯賽擊敗波琴，一洗頹風。

穆斯亞拿上半場14分鐘勁射掛網，拜仁有個好開始，但這名入球功臣其後在前場失掉控球權，波琴立即打反擊，日本兵淺野拓磨禁區內起腳破網完成攻勢，38分鐘追成1：1，波琴中堅舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）接應角球頭槌得手，完半場反超前2：1。

德甲｜德媒爆杜慈變「斷水流大師兄」 拜仁負關鍵戰後有驚人言論

德甲｜利華古遜追平拜仁不敗紀錄 高普點名讚阿朗素：新一代名帥

波琴的淺野拓磨以反擊建功追平。（Getty Images）

上周中歐聯領紅兼輸12碼的烏柏美卡奴今仗先列後備，當馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）上半場傷出後，這名法國中堅後備登場，想不到他竟然重蹈上場的覆轍，防守角球爭頂時，禁區內開肘打中對方球員，球證向他出示今場第二面黃牌，被逐離場，波琴由奇雲史東加（Kevin Stöger）操刀12碼中鵠，即使哈利卡尼完場前近門建功，拜仁慕尼黑仍然以2：3落敗。

後備入替的烏柏美卡奴連續兩場被逐兼輸12碼。（路透社）

拜仁吞下三連敗，聯賽連續兩輪輸波，現時與同戰22場的榜首利華古遜相差8分，爭標形勢更加被動。急須搶分的波琴取得重要3分，升上第11位，與降班區域拉開9分。

歐聯｜拜仁慕尼黑全場零中目標 首回合負拉素 4日連輸兩場大戰

縱然哈利卡尼末段建功，未能阻止拜仁再輸一場。（Getty Images）

拜仁取消賽後記者會 杜慈：現時談爭冠不太實際

戰至比賽中段有球迷向球場擲下多個網球，球賽需要暫停15分鐘。拜仁慕尼黑今仗賽後取消記者會，德國《天空體育》透露與失利無關，只是因為拜仁需要趕飛機返回慕尼黑。

主帥杜慈仍有接受傳媒訪問，他坦言現時談爭冠是不太實際，但仍然對球隊充滿信心，「今場有很多不利我們的判決，我們亦有多次絕佳的機會，而球隊亦顯得非常努力。現時談能否衛冕是言之尚早，但正如我們上季，奮戰至最後一刻最終成功了。當我們重回正軌後，我相信我們仍然有機會（爭冠）。」

拜仁主帥杜慈對爭標仍然有信心。（路透社）

拜仁再吞敗，杜慈肩上的壓力又沉重一點，關於解僱他的聲浪愈來愈大，拜仁慕尼黑行政總裁Jan-Christian Dreesen的一番說話，似乎令杜慈鬆一口氣。「（解僱杜慈的傳聞）這是垃圾，我們完全沒有這個想法，他在下周仍然是拜仁的主教練。」