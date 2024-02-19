劍擊亞青賽｜男佩團體賽憾負韓國摘銅　港隊少年組暫奪1金3銅

正在巴林出戰亞洲青少年劍擊錦標賽的香港劍擊隊，周一（19日）轉戰團體賽競逐獎牌。女子花劍、男子重劍和佩劍隊在少年組分途出擊，最終男佩4子勇闖四強，不敵韓國無緣決賽，仍為港添銅。



由方曉楠、陳玟熹、鄭東灝和歐倬懿組成的男佩港隊，被列為賽事3號種子。他們於首圈16強先以45：26力克約旦晉級，隨後在全場一直領先下，以45：35擊退中華台北勇闖4強。在不設銅牌戰下，港隊穩奪獎牌。

男子佩劍隊勇闖四強，為港添銅。（香港劍擊總會）

陳熹單局12分 港隊憾負韓國

港隊在四強戰硬撼強敵韓國隊，初段已被對手拉開比數至7分差，港隊在第4局續落後13：20，隨後久未能收窄比數，最後一輪一度被拋離12分之多。第8局，個人賽銅牌陳玟熹上陣後展開反撲，打出一波12：5攻勢壓制對手，為港隊追成35：40。第9局由方曉楠「守尾門」，力戰下仍未能扭轉劣勢，港隊終以41：45告負，無緣決賽。在不設銅牌戰下，男重仍為港添得一面銅牌。

港隊今屆在少年組賽事暫奪得1金3銅，包括高映川在男重個人賽封王、陳玟熹與曾悅澄的男、女佩個人賽銅牌，以及今日的團體賽銅牌。

男重8強止步

男子重劍團體賽共21隊參加，由個人賽金牌高映川領銜的港隊，於32強首圈輪空後，以45：29擊敗澳門。他們在8強遇止真正考驗，面對韓國隊在初段已被壓制，高映川、陳潁東與徐家煥先後上陣打完三局落後8：15。港隊中段一度力追至21：22，第8局更戰平29：29，惜對手在最後第9局單局轟下15分，港隊終以38：45告負，無緣4強。

高映川（左二）日前在個人賽封王，今率領男重隊轉戰團體賽。（香港劍擊總會）

遭日本反勝 女花8強止步

由黃純一、劉一衡、樊寶懿和文銥澄組成的女花港隊，於16強首圈與馬來西亞隊對壘，在各人於每局均取得5分下，以45：12輕取對手晉級。8強硬撼由個人銅牌岩橘英莉花領軍的日本隊，港隊在首局落後0：5下，文銥澄單局取得8分力追至8：9，在黃純一上陣後再反超前15：12，港隊在中段保持領先優勢。尾二第8局，日本隊藉桐木平乃愛攻下8分，反領先40：37。「守尾門」的劉一衡未能挽回劣勢，港隊終以38：45惜負，無緣4強。