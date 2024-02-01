劍擊｜香港5月首辦花劍世界盃　張家朗蔡俊彥率港將主場爭標

香港早前獲得2026年世界劍擊錦標賽的主辦權後，港將們紛紛對主場出戰感興奮，距離世錦賽尚有兩年多，香港劍迷在今年有機會率先欣賞國際級劍擊賽事。根據國際劍聯（FIE）的賽程，香港將在今年5月初舉辦花劍世界盃分站，張家朗﹑蔡俊彥等港隊代表將在主場爭標。



香港劍擊總會主席楊穎新早前透露，由於5月的花劍世界盃分站賽原有主辦者棄辦，香港正申請接辦。縱然未有官宣，但FIE網站的賽程已經更新，原本在墨西哥及德國舉行的男﹑女子花劍世界盃，將由香港接辦，亦是香港首度舉辦劍擊世界盃賽事。

與往常的世界盃分站一樣，香港站將會有個人賽及團體賽，5月1至5月3日先進行個人賽，5月4日則上演團體賽。

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根據國際劍聯網站，香港將在今年5月舉辦花劍世界盃。（網上截圖）

香港花劍隊有望在主場爭冠。（香港劍擊總會圖片）

自張家朗在東京奧運奪金後，香港劍擊隊的成績穩步上揚，江旻憓在周三（1月31日）晚上才贏得多哈大獎賽的冠軍。香港劍擊總會同時積極將國際大賽帶來香港，上年首度主辦男子重劍青年世界盃分站，年底又獲得2026年世界錦標賽的主辦權，花劍世界盃首度落戶香港，相信是一眾香港劍迷之福。