足球轉會︱麥巴比盛傳不留隊　PSG被指有意找曼聯拉舒福特取代

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）與巴黎聖日耳門之間的糾葛進入新一章，「麥總」季尾不留隊消息流傳已久，近日各大媒體再報一次「麥巴比已通知PSG高層季尾離隊」，今次他離隊似乎已成為鐵一般的事實。

這個時候，正好出現PSG尋找「麥巴比替代品」的轉會傳聞，曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）再次與大巴黎扯上關係。



2022年5月，麥巴比拿着一件「麥巴比2025」的PSG球衣，示意續約至2025年。（資料圖片）

麥巴比與西甲班霸皇家馬德里眉來眼去「來來回回十二萬轉」，2022年季尾看似快要成事，2022年5月21日，他卻出乎意料地拿着一件「麥巴比2025」的PSG球衣，示意續約至2025年。這一著全世界也估不到，不過麥巴比並非直接續約3年，而只是2年+1年條款，即是硬性續約兩年，並可選擇多續1年，較為罕有的是，是否多續約1年，決定權不在球會，而在麥巴比手上。

換言之，今季完結後，麥巴比去留控制權在他手中。早有傳言指「麥總」今次真的不會留隊，近日各大媒體報道亦言之鑿鑿聲稱，「麥巴比已向球會高層表達季尾離隊意願」。麥巴比終須要走，PSG或許自知今次真的留不住「麥總」，英國《泰晤士報》消息指，巴黎聖日耳門將拉舒福特列為替代麥巴比人選之一。

麥巴比如真的離隊，會否引發骨牌效應，從曼聯手上撬走拉舒福特？（Getty Images）

PSG重燃對拉舒福特興趣

英國《泰晤士報》報道，PSG足球顧問甘波斯（Luis Campos）視拉舒福特為麥巴比的潛在替代品。有意思的是，PSG對這位英格蘭鋒將有興趣已有一段時日，2022年夏天當他在曼聯發展不如意時，曾跟PSG洽談加盟事宜，惟之後留在母會，並在2022/23球季回復勇態，全季56次上陣攻入30球，創下生涯最多產一季。

可是到今個球季，拉舒福特再次狀態低沉，英超23次上陣僅入5球，整體表現大幅回落，球場以外亦屢次引發負面新聞，包括1月時被拍下夜蒲照片後，翌日缺操的事件。他去年夏天才跟曼聯簽下5年新約，基本周薪高達30萬英鎊。

拿玻里前鋒奧森尼漢被指是PSG「願望名單」中的另一人。（Getty Images）

PSG的「麥巴比替代品」願望名單之上還有另一人選——拿玻里前鋒奧森尼漢（Victor Osimhen）。這位尼日利亞前鋒自從2020年從里爾加盟拿玻里，已長年成為「豪門獵物」，上季他以26球成為意甲神射手兼帶領拿玻里時隔30年再次贏得聯賽冠軍。

拿玻里為保障利益，2023年底跟他續約至2026年，合約附帶1.3億歐元違約金條款。PSG看中他之前，英超各大球會幾乎都曾傳出有意買入他，曼聯正是其中之一，近日消息指車路士及阿仙奴均有意在今年夏天得到奧森尼漢，可是他早前回應傳聞時宣稱生涯規劃已有定案，「有傳言指我會去英超，當你是世上其中一位狀態最火熱的射手，你便要預期會發生這種事。」

無論是拉舒福特或是奧森尼漢，唯一肯定的是轉會費絕不便宜，，一來二人合約尚有一定年期，二來他們均處當打之年。假如麥巴比真是今夏免費離開PSG，想簽入心目中的替代人選時難免要付出高昂費用，當然這間富豪球會最不缺的就是金錢，尤其是在尼馬和美斯經已離隊的當下。

法國《隊報》消息則指，PSG的「願望名單」中除了奧森尼漢，還包括利物浦射手沙拿以及AC米蘭的利亞奧（Rafael Leao）。前鋒之外，或亦希望重燃對曼城中場貝拿度施華的興趣，拜仁慕尼黑的甘美治（Joshua Kimmich）為另一選擇云云。