德甲︱拜仁宣布杜慈季尾離任　沙比阿朗素爭奪戰正式啟動？

德國足球班霸拜仁慕尼黑宣布，今年夏天將終結與主帥杜慈（Thomas Tuchel）的工作關係。

杜慈今季帶領拜仁慕尼黑，已失落德國盃及德國超級盃，目前在德甲聯賽落後榜首利華古遜8分之多，近日已盛傳拜仁有意易帥。



拜仁在社交媒體公布杜慈季尾離任的消息。（拜仁IＧ）

拜仁慕尼黑在社交媒體發聲明指，「拜仁慕尼黑與主教練杜慈共同決定終止工作關係，由原定的合約完結期2025年6月30日，提早至2024年6月30日。這是行政總裁Jan-Christian Dreesen與杜慈通過建設性討論後的結果。」

上季拜仁由少帥拿高士文（Julian Nagelsmann）執教，至2023年3月被炒，杜慈走馬上任。杜慈接手後，拜仁表現未見重大改善，德甲能夠封王只是有賴對手多蒙特在煞科戰「自爆」。

今個球季拜仁仍無起色，德國盃和德國超級盃兩項本土盃賽連番失手，德甲聯賽亦僅排次席，以拜仁的慣常要求而言，戰績絕對不合格。早前榜首大戰作客0：3不敵沙比阿朗素領軍的利華古遜，繼而在歐聯16強首回合作客0：1不敵拉素，上輪德甲再以2：3負波琴，吃下3連敗，更在德甲落後利華古遜8分之多。

拜仁風雨飄搖時刻，坊間開始傳出拜仁有意易帥的消息，有傳拜仁接觸過前皇馬教頭施丹、也想找沙比阿朗素、甚至密切注視前曼聯主帥蘇斯克查云云。與此同時，另有指拜仁更衣室分成兩派，一派撐杜慈，一派反杜慈，軍心不穩。

現在拜仁宣布與杜慈「預約分手」，一來可盡量將對球隊震盪減至最低，二來亦可讓球會買時間來尋找新帥。