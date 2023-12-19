歐洲球壇異象︱沙比阿朗素領利華古遜挑戰拜仁　一改變領軍大翻身

利華古遜（Bayer Leverkusen）有個不太好的花名「Neverkusen」，因為他們征戰德甲45個球季以來，未嘗贏得聯賽冠軍，還有在2001/02年球季憾獲「三亞王」（歐聯、德甲及德國盃），陣中主將波歷克翌季更憤而離隊加盟班霸拜仁慕尼黑。

廿年後，Neverkusen竟然由上季於榜尾浮沉，到今季一舉攀上聯賽榜首，靠的卻是另一個拜仁名宿——沙比阿朗素（Xabi Alonso）。



沙比阿朗素帶領利華古遜踢出驚喜。（Getty Images）

摩連奴預言成真

成名於皇家蘇斯達、助利物浦中興捧得歐聯桂冠、返回西甲助皇家馬德里贏盡錦標、落戶德甲助拜仁聯賽三連霸，當然不少得帶領西班牙捧走世界盃及兩次歐國盃，沙比阿朗素在球員時代實屬人生勝利組。大抵沒有人想到他轉任教練後，接掌第一支頂級職業球隊利華古遜，便能帶出好成績——或許除了摩連奴之外。

早在2010年，摩連奴執教皇馬的時候，便曾大讚麾下的沙比是球隊的節拍器，「當他掛靴，我肯定他能成為一個偉大的主帥。他令我想起球員時代的哥迪奧拿，他在場上已彷彿是一名教練了」。沙比上季令人意外地執起利華古遜的爛攤子，那時這支德甲老牌球會經過8場聯賽後排尾二，但沙比竟然像有魔法般，帶領球隊愈戰愈勇下最終獲得聯賽第6名，而且更殺入歐霸4強，可惜正是不敵摩連奴領軍的羅馬。

摩連奴早已看好沙比阿朗素能成為頂級教練。（Getty Images）

集各大名帥之大成

一向「串嘴」的摩連奴在這一場對壘前，再次盛讚沙比：「他本身對比賽的理解已十分高，然後他曾在西班牙、英格蘭及德國比賽，在哥迪奧拿的拜仁、我的皇馬、安察洛堤的皇馬及賓尼迪斯的利物浦旗下受訓，如果他能集眾家之大成，定可以成為一位出色的教練。」

沙比也直言每個領隊都有長處值得他學習，「賓尼迪斯教曉我戰術、哥迪奧拿洞察入微、摩連奴強調的是力量與智慧、阿拉干尼斯（前西班牙主帥）有堅定的信念、迪保斯基（世界盃冠軍主帥）教導我不要杞人憂天，還有安察洛堤告訴我什麼是好的足球」，然後，成就了現在的他。

利華古遜中場艾斯基柏拉斯奧斯（中）分享沙比阿朗素執教後的改變。（Getty Images）

利華古遜場均傳球冠絕德甲

那麼，沙比到底為利華古遜帶來了什麼？利華古遜在球場上其中一個重大改變是傳球次數，上季聯賽場均傳球486.1次，今季13場過後，場均傳球竟達671.7次，冠絕德甲，比勁敵拜仁還多了31.7次。身為阿根廷世界盃成員的利華古遜中場艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）便說：「教練（沙比）花了很多時間在操練上，尤其針對傳球、控球、one two『撞牆』等，當你每周都這樣訓練時，自然地可以反映在比賽上。」

在戰術層面上，沙比麾下的利華古遜有點像哥迪奧拿的球隊，強調進攻、強調控傳，但又不盡然，控傳其實只是基礎，沙比說：「傳球提升質素讓我們可以控制更多，尤其在後防與中場之間的第一結構上，但在這之後，我們必須改變節奏，要在對方中場線後做工夫。」

科利安韋斯（Florian Wirtz）在沙比調教下大放異彩。（Getty Images）

所謂「工夫」，沙比強調的是發揮球員的天賦，例如是科利安韋斯（Florian Wirtz）的創造能力。韋斯在沙比調教下可謂大放異彩，這名20歲進攻中場最擅長的是游走在對手中場與防線之間，引來包夾，然後以妙傳撕破對手的防禦網。

陣式則由4-2-3-1，改成了3-4-2-1，但沙比的陣式是流動的，透過傳球與走位創造空間，正中鋒邦尼菲斯（Victor Boniface）會拉邊策應，左翼衛阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo）會殺入禁區埋門，難怪他們有多達11人已在聯賽建功，助球隊今季攻入42球，攻力僅次射入47球的拜仁；當中，前鋒邦尼菲斯攻入最多的9球外，死球戰術的重要棋子基莫度也有7球進帳。

沙比阿朗素短時間內已為利華古遜帶來重大改變。（Getty Images）

較戰術更重要的領軍理念

沙比解釋：「我強調（球員）在場上有自己的想法，自己去下決定，我們不是要做機械人；如果你不去下決定，那麼你就會被貶到後備席。」戰術是死的，人是生的，球員間相互理解彼此的走位，因此令前線進攻如此變化多端，處理防務時也能靈活補位。因此，戰術只是沙比給利華古遜帶來的其中一種改革，更重要的，可能是他那一套領軍理念。

利華古遜現時雖然以15戰得39分雄踞榜首，但只領先少踢一場的拜仁4分，正如沙比所說，如果他們有一絲鬆懈，就不會有機會了；要改寫「Neverkusen」稱號，談何容易，畢竟沙比面對的那個難關，叫「拜超」。