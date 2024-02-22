歐聯16強｜阿仙奴鬥波圖慘遭世界波絕殺　阿迪達：我們缺乏威脅

相隔7年，阿仙奴再戰歐聯淘汰賽，16強抽中葡萄牙老牌球會波圖，首回合先作客。面對佈防密集的波圖，兵工廠難以找到太多機會，全場未有中目標攻門，94分鐘更被對手的加連奴一記世界波絕殺，主帥阿迪達賽後坦言：「我們缺乏威脅。」



自2017年後，阿仙奴再度晉身歐聯淘汰賽，與葡萄牙勁旅波圖爭奪8強席位，雙方過往6次在歐聯交手，兵工廠作客未贏過，錄得1和2負，硬仗可期。

波圖隊長﹑年屆40歲的比比繼續正選領軍，由他帶領的波圖防線相當嚴密及有紀律，加上稍為收後，令阿仙奴的進攻空間不多，而例如賓韋特走入中路，為奧迪加特及沙卡製造空位等慣常的進攻模式，亦似乎被波圖所洞悉，阿仙奴踢得更吃力。

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阿仙奴今仗只得憑角球製造攻勢，但全數都未能為波圖帶來威脅，全場錄得7次射門，全數不中目標，主隊同樣沒有太多銳利的埋門，若然作客保不敗，對兵工廠來說都是不錯的結局。直至補時階段，阿仙奴後場交失，波圖的加連奴左路接應傳送，推入大位未有球員防守下，右腳起腳熨射，剛好收死稍稍踏出的大衛拉耶，阿仙奴在補時4分鐘失守，被波圖絕殺。

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由和變輸，阿仙奴要晉級8強，次回合返回主場非勝不可，主帥阿迪達直言球隊要處理得更好，尤其是在未能取勝時，不能貿貿然交出控球權，而進攻方面亦要加強，「我們製造不夠威脅，我們要更加進取。」

阿仙奴中場大將迪格蘭賴斯直指，隊友要踢得更精明，才可避免跌入劣勢，「在93分鐘時仍然0：0，這時候就算未能贏波，也不要輸掉比賽，我們該刻斷送控球權，對方即把握這次機會，我們感到非常失望，我們在場上應該更加聰明，避免令球隊落入劣勢。

（路透社）