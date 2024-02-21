「誰過你你就踢他！」內地U10教練教唆犯規遭全國停賽一年｜足球

「誰過你你就踢他！」「踢不着球能踢着人不？」以上這些說話，出自一名U10的足球教練吳高俊，而且當時他明目張膽地在比賽場邊大聲喊出來。

中國足協周三（21日）在官網宣布，吳高俊在全國範圍禁止參加任何比賽1年，相關球會瀋陽奧颯啟星亦被罰停賽3個月。



2月初時，微博曾有一條影片廣傳，為北京踢球者及瀋陽奧颯啓星參加2024基石．渝皓盃全國青少年冬訓邀請賽。當時是這兩支U10球隊在5到8位排位賽的最後一輪，影片中北京踢球者明顯佔優，並將比數領先至6：0，引起瀋陽教練吳高俊的不滿。

影片中，吳高俊明目張膽地指示麾下球員故意犯規。（微博影片截圖）

由於北京踢球者的小球員技術較佳，影片中可見他們在邊路進攻時對方難以制止，吳高俊便在場邊指揮瀋陽球員惡意犯規（這一段雖有字幕，但影片未有清晰錄音），讓拍攝影片的女家長不滿：「這教練怎麼這樣？」之後吳高俊再大喊，清晰地表示：「踢不着球能踢着人不？能踢着哈？他再過你你就踢他！知道不？」

吳高俊未有因被拍攝而收斂，而是繼續教唆球員去犯規：「你讓他過你是嗎？誰過你你就踢他！」拍攝影片的女家長忍不住問球證有沒有聽到，此時場上亦開始有犯規動作，但吳高俊的說話變本加厲：「你們都聽清楚了啊！我告訴你啊！再進，就照人踢！」

吳高俊未有因為被拍攝而收斂。（微博影片截圖）

一次北京進攻至門前被對方絆倒後，家長無法按捺怒氣，並激動地向球證投訴，但球證表示他也只能按規則所限來吹罰。瀋陽隊此後的動作愈發粗野，不收腳、從後飛鏟等相繼出現。

相關影片（微博）

這條影片當時引發不少討論，遼寧足協在2月8日宣布吳高俊停賽1年、瀋陽奧颯啓星停賽3個月，今次中國足協宣布相關處罰擴大至全國範圍。

中國足協周三宣布將吳高俊及該球會的處罰範圍擴大至全國。（中國足協）

涉事教練吳高俊為前中超球員，生涯只效力過遼寧隊，《澎湃新聞》指他退役後現為A級教練。今次吳高俊停賽不少網民均拍手稱快，並批評他這種做法教壞小孩子：「當年他的教練就這麽教他的，現在他教這幫孩子，這幫孩子長大了還會教下一代，傳統承襲」；亦有人認為球證很大責任，因為很明顯地教練在場邊教唆球員惡意犯規：「這裁判不去罰他還去抓着抗議的家長吵一架。」

前國足毛劍卿在直播中有為此事發表過意見，他認為吳高俊在該段影片中表達出來的東西「比較粗魯、比較野蠻」，但這些事情他們當年小時候也經歷過，認為足球就會有對抗，球員不能害怕被踢，「梅西（美斯）不被踢、馬拉多納（馬勒當拿）不被踢啊？」

他強調北京隊的教練應該要保護自己的球員，特別是青少年球員，批評他無能至要讓拍攝影片的女家長來找球證理論，並在最後表示「足球就是帶有一點野蠻的」。有人認同足球這項運動本身就存在對抗，但這麼小就引導小孩踢人，「怎麼踢得好足球」。