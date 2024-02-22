英超︱拉傑夫入股曼聯後宣稱要擊落曼城利物浦　神還原費格遜金句

曼聯長期死忠拉傑夫（Jim Ratcliffe）終順利入股紅魔鬼，他買入球會27.7%股份終在周二（20日）獲通過，周三會見傳媒他隨即許下豪言，希望曼聯打破兩大宿敵曼城和利物浦在英超壟斷，並自信在3年內做到。

這番自信言論，立即令人回想到曼聯主帥坦赫格加盟紅魔鬼後的一席話，然而他所用字句其實源自曼聯傳奇領隊費格遜。



拉傑夫買入曼聯27.7%股份，並主管足球部門。（Getty Images）

拉傑夫：將曼城利物浦從高峰擊落

拉傑夫入股後，將主管曼聯足球部門，他揚言渴望將曼城和利物浦「從高峰擊落」（knock both of them or one of them off their perch）。

提及曼城，拉傑夫承認「他們是全球其中一支最佳球隊」，「我們有很多東西要從這個嘈吵的鄰居（曼城）以及另一鄰居（利物浦）身上學習」，同時矢言，「說到底他們都是敵人，沒有什麼較將他們其中一隊或一起從高峰擊下來更好。」

近6季英超冠軍曼城贏了5次，只有利物浦在2019/20球季能在哥迪奧拿領軍的曼城手中奪去一屆。高普掌帥的利物浦和哥帥領軍的曼城在英超互相輝映，將水平帶往一個新高度，令同為英格蘭中部球會的曼聯顯得日月無光。

拉傑夫與坦赫格。（Getty Images）

神還原費格遜昔日豪言

拉傑夫這句豪言，其實源自曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）。2002年費Sir接受《衛報》訪問時曾言，「我生涯最大挑戰是將利物浦從他X的高峰擊下來」（My greatest challenge was knocking Liverpool right off their f*cking perch）。

費格遜1986年初接掌紅魔鬼帥印時便曾說過，希望推翻利物浦王朝，紅軍在1970至80年代雄霸英格蘭本土聯賽，惟費格遜帶領曼聯在1990至2000年代長年橫掃各大錦標，寫下球會最光輝一頁。

有趣的是，2022年5月坦赫格（Erik ten Hag）正式當上曼聯主帥時便向傳媒豪言：「目前這刻我是欣賞曼城和利物浦的，他們都踢出了不起的足球，但你總會看到，每個年代都會有終結之時，我期待跟他們對戰。」他這番自信滿滿的「年代終結論」，在曼聯今季表現失準下，多次被曼聯以外球迷拿來取笑。

曼聯今季聯賽遠遠落後「嘈吵鄰居」利物浦和曼城，歐聯亦在分組賽包尾出局。（Getty Images）

3年計劃與期望管理

曼聯兩大「嘈吵鄰居」、利物浦目前在英超排榜首，曼城緊守次席，曼聯落後16分排第6位。坦赫格上任後，曼聯在轉會市場投入不少，從表現到分數均未見躍進，拉傑夫為球會定下3年計劃，追上對手，「如果是10年計劃，球迷會失去耐性。3年計劃肯定可以追上，下季便要我們踢出曼城去年對皇馬一仗那樣好的足球根本不明智。」

「如果給人們假希望，他們便會失望。」拉傑夫深明期望管理的重要，「關鍵是我們的軌跡，要讓球迷看到我們有進步，因為要將曼聯變為世上最佳球隊並不容易。」

曼聯對上一次贏得聯賽冠軍已是2012/13球季，也是費格遜掌帥最後一季。11年英超無冠看似漫長，拉傑夫指費格遜上任前，曼聯長達25年未奪聯賽錦標。他認為曼聯不能在一夜間改變，「過程將需要2至3季，我們必須要求球迷給予一點耐性……哥迪奧拿在曼城也不能一夜改變，需要時間建立球隊。」

有意整頓球會內部組織

拉傑夫拒絕評論現任主帥坦赫格，僅稱費格遜離任11年來，曼聯有過一些非常好的領隊，卻沒有一人能成功或留隊一段長時間，「唯一結論就是他們的工作環境不妥當，而坦赫格身處這個環境之中。我所指的是球會內部組織本身，體系內的人以及球會氣氛。」

他表示會從中着手，「我不會只專注在教練身上，我會專注在把事情做得對。反正那由不得我去評論，我又不是足球專業人士。」球會班主格拉沙家族以至管理層「唔識波」，正是「反格拉沙」球迷批評得最猛烈一點，拉傑夫入股並接管曼聯足球部門，第一件事便是從曼城母公司城市足球集團撬走首席足球營運主管比拉達（Omar Berrada），接替剛離任的行政總裁阿諾特，並且正全力追逐在白禮頓作出多個精明收購、目前正在紐卡素出任體育總監的丹安斯禾夫（Dan Ashworth）。