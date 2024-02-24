中國足協辭退恩高域　前阿曼主帥接任　內媒：短時間內最佳選擇

中國足球隊在亞洲盃出局後，主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，內地譯揚科維奇）的位置早已「凍過水」，被解僱只是時間問題。直至今日（24日），中國足協宣布解僱恩高域，並由前阿曼主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）接掌國足。

69歲的伊雲高域對亞洲足球早已非常熟悉，在2000年初已經在亞洲搵食，早前帶領阿曼出戰亞洲盃，可惜戰績與國足一樣，分組賽3戰不勝無緣晉級。



中國足協今日官宣，與主帥恩高域結束合作關係，「由於中國國家男子足球隊未能晉級亞洲盃淘汰賽階段，主教練及教練團隊的執教合同已根據約定自動終止，揚科維奇（恩高域）不再擔任中國國家男子足球主教練。」中國足協同時感激恩高域這段時間的付出，並祝願對方一切順利。

在恩高域執教中國隊一周年時，中國足協宣布與他結束合作關係。（資料圖片／袁志浩攝）

中國足協隨即宣布，由即將踏入70歲的克羅地亞籍教練伊雲高域接過帥位。伊雲高域對亞洲足球相當熟悉，早在2001年擔任伊朗國家隊的助教，其後曾執教多間沙特阿拉伯球會，在2009至2011年期間執教山東，更在2010年贏得中超冠軍。

伊雲高域在2020年開始接任阿曼主帥，曾帶領阿曼首次打入世界盃亞洲區外圍賽的12強賽。這名克羅地亞主帥今年領軍參加亞洲盃決賽周，阿曼在分組賽錄得2和1負，不勝出局，其後被阿曼方面解僱。

阿曼在亞洲盃2和1負，最終不勝出局。（資料圖片／Getty Images）

國足如今塞爾維亞人換上經驗老到的克羅地亞人，但伊雲高域早前同樣在亞洲盃不勝出局，難免令人認為，他與恩高域是同級領隊，內媒《羊城晚報》指「伊萬科維奇是短時間能夠符合各方面要求的最佳選擇」，媒體人李璇更指他是「目前中國足球唯一的答案」，縱然「不是最適配，但也是標準答案」。

內媒透露，伊雲高域的年薪約150萬歐元，比恩高域的120萬歐元稍高，但同時符合中國足協的預算。