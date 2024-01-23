亞洲盃｜國足創史上最差戰績　主帥應否被炒　兩大球評各執一詞

3戰2分，一球不入，教練恩高域（Aleksandar Jankovic，內地譯揚科維奇）帶領的這支國足，創下征戰亞洲盃有史以來最差戰績，微博上盡是要求將其辭退之聲，但亦有人認為目前國足整體實力不足，「換哥迪奧拿來教也是一樣」。



創下國足在亞洲盃史上最差戰績後，恩高域帥位陷入危機。（袁志浩攝）

塞爾維亞籍的恩高域將結果歸咎於欠缺運氣，包括首戰入球被判無效、第二場武磊空門失機，以及對卡塔爾的生死戰中，上半場佔盡優勢下卻多次錯失機會。

誠然，比賽中有很多情況都非教練能夠控制，武磊失機便是最佳例子，但國足進攻及組織能力不足，亦是不爭事實。

張玉寧（左）是今屆少數受國足球迷讚賞的球員之一。（袁志浩攝）

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用人及戰術安排遭詬病

從第一場戰賽和塔吉克開始，便有聲音指恩高域用人不當。前鋒譚龍及武磊被指責毫無用處，狀態及表現較佳的張玉寧卻出場時間不足，習慣在中路踢進攻中場的戴偉浚，又連續兩場被安排出任左中場，恩高域因而被批評為「不了解自家球員」。

面對牌面實力較弱的黎巴嫩、以及輪換9名主力的卡塔爾，恩高域依然擺出保守的5-3-2，不少球員在此戰術下都顯得不太適應，包括最後一輪沒有上陣的戴偉浚。

恩高域連續兩場安排戴偉浚擔任左中場，被網民批評為不了解自家球員。（袁志浩攝）

著名旁述認為時機不適合

各大媒體不乏對恩高域的批評，內地著名旁述詹俊在微博表示，恩高域對國足糟糕戰績責無旁貸，但現階段不適合換帥。

首先是中國足協「目前情況相信大家都很清楚」，因此國足沒有足夠資金引進像摩連奴那樣的大牌外籍教頭，本土教練又能力不足；加上球隊將於三月下旬與新加坡展開兩場世界盃外圍賽，要在兩個月內找到合適人選並重新考察球員及制定戰術，「足協可以有換帥打算，但現階段不適合」。

雖然恩高域備受批評，不過詹俊認為該多給予他一點時間。（袁志浩攝）

黃健翔主張盡快解僱

另一著名旁述黃健翔則主張盡快解僱恩高域，以保證世界盃外圍賽成績：「災後重建，要抓緊換帥，穩住基本面不能進一步下跌了。」雖然網民大都認為球員實力不足，「就算你請來哥迪奧拿也是一樣」，但黃健翔堅持「一個好教練對一支不怎麼樣的球隊來說，可以改變很多」。

他補充，「再說誰來都一樣的，忘記了納比（Marcello Lippi，內地譯里皮）帶隊6場拿11分，而前任4場僅1分，也是火線換帥，帶的是同樣的一批隊員了吧？」、「那些說現在不適合換主教練的人，請問一句，現在不適合換，那什麼時候適合換呢？等世界杯預選賽也完蛋了以後？」

黃健翔以前中國主帥納比為例，認為好教練也能改變實力不怎麼樣的球隊。（Getty Images）

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