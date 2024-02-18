亞洲盃｜奇連士文被炒　森保一嘆：本覺得事不關己　世界很殘酷

亞洲盃結束後各支勁旅中，以韓國的「乒乓事件」最惹人注目，加上4強止步的戰績令人失望，最終主帥奇連士文在批評聲中被炒。

同樣出戰亞洲盃的東亞球隊中，其他主帥命運各有不同，日本監督森保一帥位似乎穩如泰山；國足方面則一直沒有公布任何更迭，內地足球名記馬德興指，主帥恩高域曾想帶更多年輕球員去亞洲盃，卻不得要領。



韓國足總主席鄭夢奎（右五）宣布辭退奇連士文一刻。（Getty Images）

韓國（4強）：「乒乓風波」中辭退奇連士文

在參加亞洲盃的東亞球隊中，韓國隊走得最遠、卻也惹來最大「民憤」，主帥奇連士文手握球星卻4強出局，事後，韓國隊更被揭4強對約旦前一晚，年輕球星李剛仁因提早吃完飯打乒乓波，遭隊長孫興慜阻止，後與其他年長球員衝突，過程中孫興慜手指脫骹，事件惹來極大爭議，李剛仁因而公開道歉，但透過律師表明媒體報道有不實之處、他也沒有如報道般向孫興慜揮拳。

奇連士文賽後不久便返回美國，表明會繼續「在家工作」的模式，而亞洲盃出局再加上「乒乓風波」，一次過引爆韓國民眾對他和韓國足總鄭夢奎的不滿，要求兩人下台。奇連士文與韓國足總開檢討會時也僅是視像形式參與，他直指球隊表現不佳是因李、孫等球員不和，認為球隊入到4強已算不俗。

最終韓國足總在廣大不滿聲音和抗議行動中炒人，作為現代汽車主席的足總主席鄭夢奎鞠躬道歉，但無意離任。

日本雖然8強出局，但森保一獲日本足協高層全力支持。（Getty Images）

日本（8強出局）：表明「不會辭退森保一」

另一支本獲看好奪冠的球隊日本，比賽期間也爆出主將伊東純也被控性侵的事件，他由退隊、獲挽留到落實退隊，日本足協的朝令夕改曾令球迷不滿，「藍武士」最終在8強不敵伊朗出局，不過日本足協主席田嶋幸三立刻表明「不會辭退森保一」，這位前國腳的地位似乎無可撼動。

森保一在周六的日本超級盃後，也回應了對於奇連士文被炒的看法：「我認為這（主教練）是一份需要交出成績的工作，甚至乎不僅是成績，在世界球壇也是一樣的。本來好像事不關己，但今次聽到奇連士文教練的消息，讓我意識到作為一名監督，這份工作的未來是沒有保證的。」他繼續說道，「但不要忘記自己做事的初衷。這條路是否繼續下去不是由你決定，而是要仔細考慮你能為球隊和球員做的事。這讓我更覺得這是一個殘酷的世界。」

恩高域領國足踢出亞洲盃史上最差成績，但似乎難以將責任都推在他身上。（Getty Images）

國足（分組賽出局）：史上最差成績 恩高域去向成疑

至於三強中戰績最差的無疑是中國隊，國足在分組賽僅得2和1負，一場不勝下出局，最終排名僅18，與上兩屆都能打入8強相差甚遠，一度盛傳主帥恩高域遭辭退，惟中國足協至今未有任何公布。

國足出戰亞洲盃的名單曾惹來熱議，尤其是註冊4名門將的決定令人疑惑。內地名記馬德興指，國足的球員名單屬亞洲盃第3年長，他曾問恩高域，目前國足最大問題是青黃不接，為何不多帶一些年輕球員出戰，「但揚科維奇（恩高域）似乎有難言之隱，只是強調：年輕球員需要更多地在聯賽打上比賽」。

馬德興日前再發文，寫道：「而據了解，揚科維奇（恩高域）確實也曾有多帶一些年輕球員出戰的設想，但有關方面還是想要爭取一下好成績，擔心多帶年輕球員的話，可能會打得一塌糊塗。所以，要爭取好一些的成績，還是應該多帶些老隊員。」

不過，儘管沒有多帶年輕球員，國足仍交出了「歷史最差成績」，馬德興寫道：「想要成績，成績卻拿不出手……說培養和鍛煉年輕球員，可國足此番是亞洲盃平均年齡第三高的隊伍，甚至沒有一名U23球員能有出場的機會。」