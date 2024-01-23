C朗受傷艾納斯訪華兩友賽延期 主辦商承諾全額退票 耍大牌惹不滿

C朗拿度領軍的沙特阿拉伯球隊艾納斯，昨已抵達深圳，原定周三先與上海申花友賽，周日再對浙江隊。賽前記者會C朗須進行物理治療下遲大到，他到場後卻公布因傷未能上陣的消息。

賽事主辦商公布，「非常遺憾的告知，利雅得勝利（艾納斯）中國行賽事，因C羅（C朗）身體原因將延期舉行。球迷門票將全額退款，機票、酒店也將進行賠償。」



C朗出席艾納斯友賽記者會。（微博）

主辦商解釋，「C朗受傷了，他無法上陣。我們正跟艾納斯商討押後賽事。」

C朗表示，「對我來說今天是很難過的一天，我想對中國球迷說對不起，足球世界裏有些東西無法控制，中國是我的第二故鄉。」他續稱：「我很難過，我也了解你們的難過，尤其是我的球迷。我們還會回來的。」

賽事主辦商公布C朗受傷，艾納斯友賽改期。（微博）

沙特傳媒日前已透露，C朗拿度的腿部肌肉有傷，預計缺陣兩星期，隨時無法在中國行上陣。結果葡萄牙巨星果然無法落場，不過賽事或押後上演。

C朗拿度領軍的艾納斯，訪華赴深圳，原定1月24日對上海申花，然後在28日鬥浙江隊，繼而在2月2日與美斯領軍的國際邁亞密再演「球王之戰」。不料中國之旅遇上阻滯，無法兌現。

網民不滿「耍大牌」

艾納斯中國行門票上年聖誕日開售，聲稱門票秒速售罄，主辦其後表示「預售門票已完售」，表示即將公開發售，被網民直斥主辦方面玩文字遊戲。主辦方在本月3日正式售票，至今未有公布門票是否已經售罄。

艾納斯對上海申花一戰，原定1月24日舉行，賽前一天的記者會上，主辦商才公布C朗因傷不能上陣。友賽延期的消息，加上記者會預定時間已過，C朗遲遲未見人，當時主辦商指他正在進行物理治療，C朗之後施施然到場，他遲大到之下，觀看直播的網民大為不滿，而且記者會期間C朗被捕捉到低頭玩手機一幕，不少人紛紛指他「耍大牌」。