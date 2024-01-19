艾納斯中國行下周訪深圳　沙特傳媒爆C朗有傷或重演韓國尷尬一幕

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）率領沙特阿拉伯球會艾納斯，將在下星期造訪中國，在深圳與上海申花及浙江隊上演友賽。沙特傳媒透露，C朗拿度的腿部肌肉有傷，預計缺陣兩星期，隨時無法在中國行上陣，或許出現當年在韓國坐足全場，被球迷高呼「回水」的一幕。



C朗拿度領軍的艾納斯，開季前將與國際邁亞密上演「球王之戰」，緊接訪華赴深圳，下周三（24日）對上海申花，然後在下周日（28日）鬥浙江隊。艾納斯中國行門票上年聖誕日開售，聲稱門票秒速售罄，主辦其後表示「預售門票已完售」，表示即將公開發售，被網民直斥主辦方面玩文字遊戲。主辦方在本月3日正式售票，至今未有公布門票是否已經售罄。

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（路透社）

艾納斯中國行在即，先傳來壞消息，沙特傳媒《Arriyadiyah》透露艾納斯的醫療人員向主帥表示，C朗拿度的大腿有傷，預計休息兩星期，換言之有可能在中國行無法上陣。

C朗能否在深圳獻技成疑，至今未能確定，但中國主辦方發聲明派定心丸，無論C朗是否上陣，他都必定隨隊訪華。

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（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度表演賽未能披甲，不禁想起2019年效力祖雲達斯時，C朗隨隊赴韓與韓職明星隊上演表演賽，賽前承諾至少上陣45分鐘，韓國球迷場上不斷高呼C朗的名字，但他坐足全場，韓國球迷立即報以噓聲，並高呼「美斯」名字作反擊。韓媒因此炮轟C朗，「C朗和祖雲達斯騙了韓國球迷」。C朗拿度如今有傷在身，會否重演當年韓國的尷尬一幕。

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