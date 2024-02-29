F1｜咸美頓與平治預約分手　最後一年合作如何權衡考驗禾夫功力

當F1（一級方程式）休季時，咸美頓（Lewis Hamilton，又譯漢密爾頓）突然爆出震撼彈，宣布在2025年轉投法拉利，而今年將會是這名英國名將效力平治的最後一年。

咸美頓早一年「預告轉會」，縱然「咸爵爺」強調將在今年傾盡所有，但他與平治之間已不似最初，雙方的關係變得撲朔迷離，究竟他們之間的故事又會如何發展？



本月初，兩大車隊先後宣布，咸美頓結束今年與平治的合約後，明年將轉投法拉利，這個消息震驚國際體壇。日子還是要繼續過，平治月中新戰車問世，咸美頓如常與隊友佐治羅素及領隊禾夫出席發布會，亦是公布轉會後首度與公眾會面。

咸美頓與平治的「分手」聲明中，除了感謝「銀箭」十多年來的支持外，咸美頓強調「我今季會100%付出我最佳的表現，令我在平治的最後一年成為值得記念的一年。」領隊禾夫亦表示現時要把專注力放在今年的表現上，希望有一個強勢的2024。

縱然雙方各自表明「專注2024」，但實質又能否做到？

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咸美頓將會是最後一季代表平治出戰。（資料圖片／Getty Images）

咸美頓與平治關係亦友亦敵

咸美頓過去7屆世界冠軍也與平治有關係，兩者關係密不可分，「咸爵爺」更在上年夏天與平治續約，當時大概沒人想到他會有離開平治的可能性。不過，平治戰車不似預期，或多或少成為咸美頓與禾夫之間出現裂痕的導火線。

早前上架的Netflix大熱紀錄片《F1：極速求生》（Formula 1：Drive To Survive，簡稱DTS），當中預告出現咸美頓與禾夫火花四濺的對話，或許剪接令效果「加乘」，而DTS亦時有造假爭議，但出自禾夫口中的說話，相信難以造假，「我們之間有問題，我們的戰車顯然比預期遜色。」

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2022年賽季，咸美頓職業生涯首度全季沒有分站冠軍，即使上年有所進步，仍然只得1亞4季，對於一名生涯贏過103站分站冠軍的傳奇級車手，這段長達兩年的冠軍荒是不可接受。

平治去年的W14戰車，咸美頓由季初鬧到鬧尾，「我們（的戰車）沒有速度與前列競爭，但是我仍然會努力。」差不多意思的語句彷彿持續了一整年，不斷向車隊施壓、投訴戰車不夠好。直至季尾，平治的W14都未能去到理想的戰力，在煞科戰阿布札比站，DTS今季最後一集收錄了咸美頓的這句說話：「我今日之後唔想再見到呢架車。」可見咸美頓對平治已經忍無可忍。

咸美頓連續兩季無緣分站冠軍，似乎他對平治的耐性已用完。（資料圖片／Getty Images）

不過，禾夫還是對咸美頓充滿信心，上年底接受訪問時，直言「只要咸美頓有一架有戰力的賽車，他絕對有力爭逐世界冠軍」，而且從沒有質疑過對方的能力，事關這名平治領隊都理解W14的不濟，除了安撫咸美頓以外，他可以做的不多，但就是想不到咸美頓會果斷放棄十多年的合作關係離巢。

「我們在返回車廠前，在我牛津的家喝咖啡，他（咸美頓）就告訴我決定2025年效力法拉利。」事實上，禾夫早在消息公布前數天已有所聞，但他沒有求證，到當他親耳聽到咸美頓知會他時，就只能夠錯愕。

咸美頓。（X截圖）

禾夫與咸美頓合作無間，合力創下平治輝煌的時期，可惜總有終結的一天。即使如此，雙方都多次表示，不論平治與咸美頓，或是禾夫與咸美頓之間，他們的關係早已超越同事，加上雙方都強調專注在2024年賽季，相信以兩人關係及打滾江湖多年的智慧，應該是好來好去，好好「分手」。

不過，現實終歸現實，咸美頓與平治處於即將分手的階段，賽季期間的合作難免會有利益衝突，車隊上下都明知咸美頓將會離隊，在不會影響車隊成績的大前題下，會否刻意隱瞞一些機密資料，以免咸美頓未來效力法拉利時知道太多？各方如何做好平衡，還需看禾夫的功力。

咸美頓與禾夫如何處理最後一年的合作關係？（路透社）

誰是平治一號車手？

平治在2022年簽入佐治羅素（George Russell），與咸美頓「一老一嫩」的英國車手組合，不難推斷羅素是「銀箭」的未來領軍人物。這名英國車手與平治的合約至2025年，今季將會是他向車隊及外界證明，自己是有能力成為領軍車手的最佳時機。

在平治車隊中，新一年究竟誰是「一號車手」？佐治羅素在平治效力一段時間，加上這名英國車手至少明年仍會留隊，若然平治專注在佐治羅素身上，也是合理不過的決定。咸美頓在各方面能力上都不用再證明，加上他與車隊的關係﹑經驗等也是更勝羅素一籌，但若然平治投放太多資源在一名即將離隊的車手上，並可能並非明智之舉。

究竟佐治羅素或咸美頓是新一年的平治「一號車手」？（資料圖片／Getty Images）

在F1世界，隊友往往是最大敵人，羅素過往亦曾與咸美頓「攬炒」，就算他有多想表現自己，面對隊友總不可以過於激進，但兩人的合作關係剩下一年，羅素大可「為所欲為」，不用再遷就咸美頓，在賽道上真正的「拗手瓜」，這個大概是每隊車隊都不想出現的畫面，以上這些難題也是考驗禾夫功力的時候。

咸美頓即將離隊，引發不少問題，如何逐一拆彈變成考驗禾夫功力的時候。（Getty Images）

F1 2024年賽程：