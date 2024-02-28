F1入門懶人包：直播平台和賽程　賽制、車手車隊介紹｜燈走專欄

每年2至3月都是車迷們最興奮、最期待的時候——F1又開季了！各支車隊的發布會都會在2月舉行，而今年更是2月下旬就在巴林開季。

近年，小編身邊多了不少人談論F1，也會常常問到一些比賽的資訊，大多是看Drive to Survive「入坑」的新晉車迷，對於F1還有許多不明白的地方。

既然如此，今天就回到起點，向大家介紹F1比賽的必讀資訊，順便溫故知新。由於F1牽涉到的內容是在太多，篇幅所限，小篇就精選有助新車迷觀賽的基本資訊，加以介紹

（本文由賽車Youtuber組成的華語賽車資訊平台LightsOUT.cc提供，LightsOUT.cc會透過《燈走賽車》專欄，和大家分享各類的賽車資訊和分析）



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F1的2024賽季會在2月29日在巴林展開。（Getty Images）

必讀1：甚麼是F1？

F1全名是FIA Formula One World Championship，中文為國際汽聯一級方程式世界錦標賽，是由國際汽車聯會轄下的最高級別賽車比賽。

Formula One名字中的Formula，是指所有參賽車隊都必須嚴格遵守的一套賽車技術規則，車隊在設計戰車時需遵守許多限制，如重量、尺寸等，但在某程度上也會有自由度，車隊可實踐不同的設計理念。現今的F1有10支車隊，每支車隊每站都可以派出兩部戰車、由兩位車手各自駕駛。

目前F1的擁有者是Liberty Media，而負責管理F1日常及商業營運的公司為Formula One Management，簡稱FOM。FIA則是四輪賽車運動的最高權力機構，地位相等於足球界的FIFA，全名是國際汽車聯會（International Automobile Federation），負責監督及管理全世界賽車運動的安全規範、賽車規格及賽車科技研究，F1是FIA旗下最高等級的比賽。

FIA每年都會更新技術規例，單是前翼的其中一部份已有嚴謹的限制，也會視情況更新；工程師就需要在這些規則當中，尋找空間去令戰車更快。（FIA）

F1的比賽稱為大獎賽（Grand Prix），源自法語，早在19世紀末就已經出現。現在全球各地的賽事都能看到大獎賽這個詞，而一年一度的澳門「格蘭披治」大賽車正是Grand Prix的讀音。

既是最高等級的比賽，各車廠自然會投入大量資源，將自家的科技結晶應用到F1賽場上。但為了減少F1永無止境的花費，同時希望拉近各隊的表現以增加可觀性，F1於2021年設立成本上限（Budget Cap），限制每支F1車隊在一個賽季中的支出，涵蓋與賽車開發和車隊運作有關的支出，上限由1.45億美元開始，每年減少500萬美元，今年的上限為1.35億美元。

FIA對於戰車設計的限制，大多來自安全考慮。（Getty Images）

比賽模式

一站F1大獎賽連續3日舉行，大多由周五到周日，但今季首兩站（巴林及沙地阿拉伯）都由周四至周六舉行。3日間，主要分為合共三節的練習賽（Free Practice）、排位賽（Qualifying）和正賽（Main Race），從2021年部份分站實行衝刺賽（Sprint）。

一連三日的比賽周，會如此構成：

普通比賽周

第一日：第一節及第二節練習賽

第二日：第三節練習賽、排位賽

第三日：正賽

「衝刺賽」比賽周

第一日：練習賽 + 正賽排位賽

第二日：衝刺排位賽 + 衝刺賽

第三日：正賽

排位賽時，每架戰車都會盡力造出最快的一圈。（Getty Images）

什麼是排位賽？

練習賽是讓車隊測試、調整戰車，而排位賽顧名思義，是排列周日正賽的起步位，衝刺排位賽則是排衝刺賽起步位。

排位賽分為3節，Q1 18分鐘、Q2 15分鐘，Q3則12分鐘，是決定車手在正賽起跑順序的比賽。Q1時全部20位車手參賽，在限時內造出最快的單圈（Flying Lap），最慢的5位車手就會被淘汰；到Q2，餘下15架車重新再造圈，再一次淘汰最慢的5部車，剩下的10位車手則在Q3爭奪1至10名，到最後單圈最快的車手就會獲得頭位（Pole Position），在週日的正賽從第一位起步。

如何獲得積分？

週日舉行的正賽是整個比賽週中最重要的時侯，各隊和車手全力爭奪分站冠軍和積分，鑑於每條賽道的長度和設計令圈速每站都不同，因此每站的正賽圈數不一，但FIA會以不多於305公里和不超過2小時為原則而製定各分站圈數（摩納哥除外）。

正賽的前3名都能登上頒獎台，前10名可獲得積分（Championship Points），從冠軍到第10名分別有25、18、15、12、10、8、6、4、2、1分 ，而在正賽造出最快單圈（Fastest Lap）又在前10名完賽的車手可多拿1分。

衝刺賽是什麼？

衝刺賽周末較特別，周五只有一場練習賽，同日進行正賽排位賽。周六則成為相對獨立的賽程，會先進行衝刺排位賽（Sprint Shootout），比賽方式與正賽排位賽大致相同，同日後便會舉行100公里的衝刺賽，沒有強制換胎，只有前8名能拿到積分，分別為8、7、6、5、4、3、2、1分。

戰車入站換胎是F1最標誌性的畫面。（Getty Images）

換胎

因F1要求每部戰車在一場乾地正賽中，最少使用兩種不同混合物輪胎，變相一般情況下，每部車都需要最少「入pit（維修站）」 一次，而「入pit」短短兩三秒，可以令戰況翻天覆地，是賽事最引人入勝的部份之一；但也有特殊情況，如賽事途中出現紅旗、暫停賽事，所有戰車都要返回維修站，此時就可以不損失任何時間滿足換胎要求。另外，若賽事被定性為「雨戰」（Wet Race），就不會設有最少使用兩種輪胎的要求，衝刺賽也沒有換胎的要求。

年度世界冠軍

F1設有車手世界冠軍（World Drivers Champion）和車隊世界冠軍（World Constructors Champion），顧名思義是整季累積得分最高的車手和車隊（即兩部戰車總分）。衛冕車手冠軍是Max Verstappen（Red Bull），而車隊冠軍是Red Bull。

韋斯達賓是2023年賽季的世界冠軍車手。（Getty Images）

賽車規格

F1賽車的比賽速度這麼高，透過空氣動力產生的下壓力是關鍵，而現行規格的F1賽車是利用地面效應（Ground Effect）產生下壓力的，位於賽車車底的底板（Floor）就是當中命脈，憑着車底的Venturi Tunnel令車底出現低壓區，從而為賽車產生下壓力。

而F1賽車的動力系統並不是單純是「引擎」，一般稱作動力單元（Power Unit），由一台1,600 cc V6單渦輪增壓引擎（ICE）、MGU-K（動能回收系統）、MGU-H（熱能回收系統）、能源儲存電池（ES）與中央電子系統（CE）電池組成，可輸出1,000匹馬力。現時F1有4間動力單元製造商，分別為本田Red Bull Powertrains、Mercedes-AMG、Ferrari和Renault，而到了2026年規則大改的時候，Audi和Ford會加入。

F1容許車隊在賽季進行途中不斷更新戰車，使車隊能持續改善成績，爭取奪冠和得分的機會，「升級戰」也十分考驗車隊的開發能力和財政能力，在現行的成功限制下，更加困難。

F1的輪胎種類繁多。（Getty Images）

輪胎規格

F1輪胎統一由Pirelli提供，賽車會使用2類輪胎，即乾地胎 / 光頭胎（Slick tyre）和濕地胎 （Wet tyre）。 光頭胎是在乾路面上使用、沒胎紋的賽車輪胎，能適當地減少輪胎與路面的摩擦，提升整體速度。濕地胎是表面有坑紋的輪胎，可增加在濕地的抓地力。

再仔細分，F1一共有8種輪胎合成物，乾地胎依不同合成物比例，分為C0、C1、C2、C3、C4和C5，數字越小代表越硬、耐用度較高 ，數字越大代表越軟和越快，但耐用度較低。每場比賽會抽其中3種使用，再分成3種顏色，紅色為軟胎 （Soft），黃色中性胎（Medium）和白色的硬胎（Hard），理論上越軟的輪胎速度會越快。

每部戰車在每場比賽會獲分配13組乾地胎，在練習賽、排位賽和正賽使用。在正賽中，每部戰車最少要使用兩種不同種類的輪胎。另外，應對濕地戰，亦會提供綠色的半雨胎 （Intermediate）和藍色的全雨胎（Wet），在濕地比賽時，使用兩種不同類型的輪胎限制便會取消。

車隊和車手

今年的F1有10支車隊和20位車手，車隊依成績可分為上游、中游和下游3各集團。上游成績最好的當屬Red Bull，去年達成了22戰21勝的驚人成就。而Mercedes-AMG、Ferrari、McLaren和Aston Martin都是頒獎台常客，但與世界冠軍還有一段差距。

中游方面，去年的競爭形勢十分尷尬，原本在中游競爭的McLaren和Aston Martin都已躋身上游，去年的中游只剩下Alpine車隊原地踏步，既無法挑戰上游，下游車隊也無法超越他們 。而下游車隊包括Williams、Racing Bulls、Sauber和Haas，他們絕大部分時間都不是爭奪頒獎台，而是為積分而戰和擔任培訓新秀車手的角色。

2024年10支車隊、20位車手（按去年車隊排名排列）：

1. Red Bull紅牛：Max Verstappen韋斯達賓、Sergio Perez佩雷斯

2. Mercedes平治：George Russell佐治羅素、Lewis Hamilton咸美頓

3. Ferrari法拉利：Charles Leclerc陸克萊、Carlos Sainz辛斯

4. McLaren麥拿侖：Lando Norris諾里斯、Oscar Piastri皮亞斯特利

5. Aston Martin：Lance Stroll史杜爾、Fernando Alonso艾朗素

6. Alpine：Esteban Ocon奧干、Pierre Gasly加斯利

7. Williams威廉士：Alex Albon艾邦、Logan Sergeant沙根特

8. RB（前名AlphaTauri）：角田裕毅、Daniel Ricciardo歷卡度

9. Kick Sauber：Valtteri Bottas保達斯、周冠宇

10. Haas哈斯：Nico Hulkenberg侯根堡、Kevin Magnussen麥奴臣

20位車手是什麼樣子的？按圖觀看：

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如上文所言，現今有4家動力單元製造商，而使用不同製造商的動力單元的車隊隸屬 不同陣營。在過去兩年稱霸賽場的Red Bull成立了自家的動力單元部門Red Bull Powertrains （RBPT）並與本田合作，現在車隊與姊妹隊Racing Bulls（RB）都是使用本田RBPT的動力單元。不過RBPT在2026年技術規則大改的時候會轉跟Ford合作。

而Mercedes就不同了，除了從2014到2021年達成車隊8連霸的Mercedes廠隊之外，還有McLaren、Aston Martin和Williams，這3支車隊都是用Mercedes動力單元的客戶車隊 （Customer Team）。至於從1950年首屆F1便開始參賽至今的Ferrari也有2支客戶車隊，即Haas和Sauber，但他們都是下游車隊。剩下的Renault則跟旗下的跑車品牌Alpine合作，只有他一個用Renault動力單元，而且長期受動力輸出和可靠性問題影響。

賽程表

2024年F1的賽程表將是歷年最長的，將舉辦破紀錄的24場比賽。季前測試已於2月21至23日於巴林國際賽道舉行，一周後在同一地點舉辦開幕戰巴林大獎賽，之後F1會在亞洲、歐洲和美洲舉行剩餘的23場比賽。

值得一提的是，為了運輸的便利性和環保，以往在季尾舉行的日本大獎賽會改成在4月舉行，2星期後前往中國上海，這是中國大獎賽自2019年以來首次復辦F1 。不過另一亞洲頭牌賽站新加坡則繼續在9月中旬舉行，與阿塞拜疆大獎賽連續兩站舉行。最終戰於12月8日在阿布扎比進行，是F1相隔3年再度於12月完季。

2024 F1賽程。（01美術製圖）

今年的賽程中，總共有8條街道賽道，分別為沙特阿拉伯Jeddah、澳洲墨爾本、美國邁阿密、摩納哥、加拿大蒙特利爾、阿塞拜疆巴庫、新加坡濱海灣，以及美國拉斯維加斯。

今年24場比賽中會有6場衝刺賽，除了繼續舉辦Sprint的奧地利、美國 (COTA)、聖保羅和卡塔爾外，還有新加入的中國和邁阿密。

不過各位必須注意的是，今年有3場分站是在周六舉行正賽，包括巴林、沙特阿拉伯和拉斯維加斯。巴林和沙烏地阿拉伯是賽季的前兩場比賽，但為了要遷就伊斯蘭齋戒月，因此整個比賽週會提早一天舉行。而拉斯維加斯站則是因為比賽會在深夜舉行，提早一天比賽能減少對當地社區的影響。3場比賽將在週四至週六舉行，但比賽內容不變。

總括而言，F1是一項極其複雜的運動，以上的只是一些較為常見的資訊和小常識，還有很多更深入的用字。可是作為F1入門懶人包，小編也實在不想講得太深奧，以後還會跟大家深入了解一些技術關鍵字，讓各位觀眾能了解賽場上的資訊。

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