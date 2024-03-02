港超聯︱大埔謝家榮勇戰破相留血痕　陳肇鈞再絕殺　獲讚為此而生

大埔足球隊今季予人驚喜，隊內兩名港足成員周六（2日）再有好表現，當中謝家榮與另一位港足門神葉鴻輝「對壘」，成功保持清白之身，更因此破相；而陳肇鈞就再度取得全場唯一入球，助球隊絕殺。



上場逼和理文的大埔，今季對東方保持不敗之身，正選球員盧卡斯、蔡立靖、李家豪、陳肇鈞與主帥李志堅都「倒戈」。東方在主力孫銘謙轉戰中超下，左翼由梁冠聰出任，小將馬希偉則踢右翼。

今場同樣是港足兩大「門神」葉鴻輝跟謝家榮的「對決」，開賽僅6分鐘，謝家榮便勇戰受傷，當時巴科爾乘大埔失誤偷得皮球單刀，謝家榮出迎擋走射門，巴科爾疑「收掣」不及、球靴踩中謝家榮臉部，令這位守門員「破相」——右臉留下兩道清晰血痕。

謝家榮與巴科爾相撞受傷。（袁志浩攝）

謝家榮臉上留下血痕。（袁志浩攝）

謝家榮破相 陳肇鈞絕殺

謝家榮經治理後繼續比賽，37分鐘單手將梁冠聰內彎罰球撲出底線。大埔上半場補時階段同樣搏得罰球，比迪高右路近底線窄角度起腳，皮球僅僅中網頂高出；至下半場早段，陳肇鈞近門掃把腳勁射，也被反應快的葉鴻輝飛身托走。

陳肇鈞絕殺東方。（袁志浩攝）

東方75分鐘由巴科爾近柱接應角球頭槌攻門，但謝家榮在白界線前將皮球「撈」出；馬希偉右路崎角位遠射，同樣無法射破謝家榮十指關。直至89分鐘，大埔開出右路角球，陳肇鈞門前用膝頭控定來球，再近門撞入絕殺，「綠戰士」終以1：0小勝東方，暫落後榜首理文4分排季席。

謝家榮的媽媽（右）十分擔心兒子的傷勢。（袁志浩攝）

謝家榮：大致上無頭暈、無想嘔

謝家榮賽後立即跟球隊職員匯報傷勢，一度用手指指向頭部打轉示意，並走向觀眾席，跟母親報平安。

他受訪時表示自己在與對手相撞時頭部落地，「半秒至一秒暈暈地，大概記得發生的事，但（覺得）很快上半場便完了，下半場入波後（89分鐘）望一望大鐘，原來這麼快就補時了，時間好像過得很快。有少少『遊魂』，知自己在比賽，盡量集中。我不知道這是否正常（現象），會去檢查一下。」

謝家榮賽後立即跟球隊職員匯報傷勢，一度用手指指向頭部打轉示意。（袁志浩攝）

這位門將臉上的血痕仍十分「紅潤」，而頸部下方近膊頭位置雖然暫時用紗布包紮，依然看得出有點腫，「（現時）大致上無頭暈、無想嘔，但用力或大叫會痛。」

謝家榮雖然對獲勝感到高興，但需要向記者確認入球者是否陳肇鈞，「希望對他爭（今季香港）足球先生有幫助，我也會投他一票。可是單靠我跟他不能建立這些成績，是老闆、教練、球員團結一致的結果。」

陳肇鈞當選「全場最佳球員」。（袁志浩攝）

陳肇鈞第四度「一箭定江山」 李志堅：他為此而生

大埔主教練李志堅則認為，謝家榮與陳肇鈞當然是今屆足球先生人選之一，但認為兩人要懂得爭取及把握機會，思考如何做得更好。

今次已是季內陳肇鈞第四次在港超助大埔「一箭定江山」，李志堅笑言對方是為此而生，「如果想絕殺，我向來也不會換走他，他是專門做這件事的人，因為在任何情況，他都會找方法幫自己。」

陳肇鈞是今屆香港足球先生人選之一。（袁志浩攝）

陳肇鈞就沒有回應自己能否當選足球先生，只稱希望今屆能由華人球員獲獎，「是時候了，近年很多華人踢得好但無回報，想告訴大家華人也做得好。」

說回今場比賽，他指入球帶幸運成份，「世界波不輪到我入，我就是入這種波，但入波就是入波，關鍵時刻拿3分最重要。也希望之後比賽能早一點入球，踢得舒服一點，追近聯賽前列球隊。」

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東方失孫銘謙後即落敗 主教練：無影響

另外，東方在孫銘謙他投後首仗即落敗，但主帥盧比度認為球隊沒有受影響，「我們仍控制了比賽，創造了很多機會。」

他透露有留意差不多時段舉行的中超比賽——孫銘謙今天為滄州雄獅正選上陣，最終球隊0：2不敵北京國安。「很為他而高興，他可能會遇到困難，但這是好事，汲取經驗、揭開生涯新一頁，希望他一切安好。」