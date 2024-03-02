德甲｜拜仁尾段遭追和又再失分　Opta統計後上奪聯賽冠軍機率僅7%

哈利卡尼「無冠魔咒」似乎難以打破。

拜仁慕尼黑作客對弗賴堡，遭對手完場前扳平2：2，失分後已落後榜首的利華古遜7分，拜仁更多踢1場，意味今輪過後，利華古遜或將優勢擴大至10分。著名數據網站Opta顯示，拜仁今季奪冠機率只得7%。



早前拜仁連霸現暗湧時，便有人發現哈利卡尼（Harry Kane）及京士利高文（Kingsley Coman）各保持一項紀錄：前者生涯至今從未獲得任何重要錦標，後者則每年都有獎盃落袋——這表示今季完結後，將有其中一人「金身」被破——如今看來，似乎哈利卡尼更勝一籌。

哈利卡尼（右）的「無冠魔咒」似乎仍會延續。（Getty Images）

拜仁上周日以2：1擊敗RB萊比錫，終結球隊各項賽事3連敗，但仍未能一洗近期頹態。今仗面對聯賽第9的弗賴堡，第11分鐘便被對手先開紀錄。

弗賴堡左路傳中，在小禁區頭槌被門將紐亞（Manuel Neuer）神勇擋出，緊接倒掛又中楣彈出，不過拜仁眾將似乎集中力不足，基斯甸根達（Christian Gunter）在禁區頂無人看管之下，射入遠柱死角先開紀錄。

紐亞未能助拜仁全取三分。（Getty Images）

失波後拜仁後防仍風聲鶴唳，幸得紐亞救出一次半單刀，且弗賴堡在另一次反擊中射門偏出，未能優勢擴大。拜仁及後重整旗鼓，憑泰爾（Mathys Tel）在35分鐘遠射扳平至1：1；第75分鐘，穆斯亞拿（Jamal Musiala）在禁區內被4人先後夾擊，仍扭至大位射入遠柱，助拜仁反超前至2：1。

不過這支德甲班霸未能笑到最後，第87分鐘，弗賴堡以界外球發動攻勢，盧卡斯賀拿（Lucas Höler）在禁區內起腳入網追和至2：2。拜仁最終未能改寫比數，只能帶着1分離開弗賴堡主場。

失分後，拜仁落後利華古遜7分且多踢1場，若後者周日晚順利擊敗科隆，則會在榜首拋離10分。著名數據網站Opta顯示，拜仁今季後上奪冠機率只得7%，有逾9成機會做德甲亞軍。

Opta預測拜仁今季奪冠機會僅得7%。（Opta網站截圖）

哈利卡尼從熱刺轉會拜仁，不少人都認為他應能憑此一圓冠軍夢，然而其「無冠魔咒」似乎比球迷所想更要強大，今仗拜仁失分他也應負一定責任。據Sofascore統計，卡尼此戰有兩次重大失機（Big chances missed），賽後評分為6.5，全場正選22人中最低；在Whoscore中則為6.3分，只比最低的甘美治（Joshua Kimmich，6.2分）。

拜仁的11連霸似乎就此終結，哈利卡尼轉戰德甲奪冠機會渺茫。（Getty Images）

此外，教練杜慈亦惹來球迷不滿，認為拜仁今仗兩個入球都來自球員出色的個人能力，批評整體缺乏戰術。杜慈賽後受訪時形容球隊上半場表現魯莽：「我們缺乏結構和紀律性，不在自己的位置上，因此攻上前並失去控球權後，便讓對方發動反擊。」

他續稱球隊下半場踢得很好，亦承認靠球員個人能力扳平，「當時沒其他方法破門，只有半場出色表現亦不足夠（取勝）。」