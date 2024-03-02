網球．新德里挑戰賽｜黃澤林復仇闖決賽　鬥法國球手爭生涯首冠

撰文：趙子晉
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香港網球新星黃澤林（Coleman）繼續在印度出戰，今星期的新德里ATP挑戰賽過關斬將，殺入4強鬥日本球手清水悠太，Coleman報回早前的一敗之仇，直落兩局打入決賽，力爭個人首個ATP挑戰賽級別的冠軍。

世界排名241位的黃澤林連續兩星期在印度比賽，今周出戰新德里ATP挑戰賽，首圈力戰3盤淘汰主場球手，其後受惠於3號種子﹑摩納哥球手VALENTIN VACHEROT退賽及擊敗澳洲球手，殺入4強。

黃澤林連續兩星期在印度出賽，今個星期打入ATP挑戰賽決賽。（Instagram截圖）

黃澤林4強的對手是日本球手清水悠太，二人曾在去年11月的橫濱挑戰賽交手，當時力戰三盤落敗，今仗在印度再度碰頭。兩人首盤互保發球局戰至「Tie Break」，Coleman以細分7：5先拔頭籌。黃澤林第二盤中段終於找到機會，打破清水悠太的發球局，其後再守住自己發球局，Coleman全場10次面對破發分，全數化解危機，結果以6：4再下一城，直落兩盤力克對手，報回一敗之仇兼晉級決賽。

黃澤林繼上年10月連續兩站ATP挑戰賽入決賽後，生涯第3度躋身決賽，與未曾碰頭的法國球手Geoffrey Blancaneaux爭冠軍，力爭生涯首個ATP挑戰賽冠軍。

黃澤林力克日本的清水悠太，殺入新德里挑戰賽決賽。（資料圖片／葉詩敏攝）
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