法甲｜麥巴比半場被換走　換便服上看台陪母親睇波引決裂傳聞

巴黎聖日耳門（PSG）與摩納哥0：0握手言和，賽事焦點自然落在頭號球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）。不過他僅踢半場便被換走，更換上便服坐上看台，引來將帥不和傳聞。



麥巴比日前獲邀至法國總統府愛麗舍宮用餐。（路透社）

今仗雙方互交白卷，「麥總」坐上看台一事成為最大話題，直播鏡頭更拍到他半場被換走後，臉帶微笑地在球員通道打電話。有網民留言笑稱他不滿被換走，隨即打給皇馬會長佩雷斯（Florentino Perez）。

他步出球場後，在場邊跟球迷揮手，亦有跟人合照，不過之後則被拍到坐上看台陪母親睇波，而非按正常程序坐在後備席。

麥巴比盛傳今季結束後便會轉投皇馬，最近3場聯賽都未有踢足90分鐘。賽後受訪時，PSG教練安歷基（Luis Enrique）自然被問到為何會半場便收起該名法國球星：「更早也好、再遲也好，他不會再跟我們同隊，我們要適應陣中沒有他。」

安歷基補充，提早換走麥巴比是他作為教練作出的決定：「這就是我的工作，是我的治軍哲學，（換走他）也是我的想法，我要為球隊作出最好的選擇。」

安歷基表示球隊遲早都要習慣沒有麥巴比。（資料圖片／路透社）

法國《隊報》將此事形容為麥巴比與PSG的決裂，不過另一法國媒體《France Bleu Paris》中，專職報道PSG新聞的記者Bruno Salomon則表示，麥巴比隨行人員已跟他聯絡，保證球員與球隊之間沒有任何爭議，麥巴比正專心準備周中的歐聯賽事。同時Bruno Salomon稱該名球星「看起來是受其中一名球隊高層邀請而前往看台」。

今次悶和摩納哥，未有對PSG在法甲造成太大影響，目前他們在積分榜榜首領先次名比斯特12分。周中面對皇家蘇斯達的歐聯16強次回合，他們亦手持兩球優勢。