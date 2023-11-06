英雄聯盟S13世界賽｜四強隊伍各有故事　Faker領銜T1「以一敵三」

英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）S13（第13賽季）世界大賽戰，「大魔王」Faker所在的T1（前稱SKT T1）以3：0橫掃LNG，避免在主場讓四強全為中國戰隊的局面出現，保住韓國作為東道主的一點顏面。

四強戰隊目前均已出爐，對戰抽籤結果為T1對JDG、WBG對BLG，前者毫無疑問會是今屆世界賽最矚目一戰，亦被視為決賽提前上演。



LCK（韓國賽區）頭號種子Gen.G爆冷出局，DK被今屆頭號熱門JDG輕取，眨眼間T1便成為韓國的最後希望，Gen.G被BLG擊敗時，更被不少網民開玩笑稱比賽場地為「釜山圖書館」。

LCK頭號種子Gen.G出局，中路選手Chovy因表現不佳被網友笑稱為「Trollvy」。（LoL賽會X）

面對LPL（中國賽區）第3號種子LNG，Faker帶領的T1以3：0橫掃對手晉級，延續這名傳奇選手只要打入世界賽便至少晉身四強的出色戰績，力爭個人生涯史無前例的第4個世界冠軍。

今次為世界賽歷史首次有3支LPL隊伍同時晉級四強，不過擋在他們面前的，是過去11年在世界賽BO5（5盤3勝制）外戰全勝的T1。今次剩下的4支隊伍各有他們的故事，不論哪一支奪冠，都將會引起一番話題。

JDG：史上首支大滿貫冠軍？

上路：369、Lzq

打野：Kanavi

中路：Knight（左手）

射手：Ruler

輔助：Missing



JDG是今屆世界賽最大熱門，他們拿下LPL春季賽及夏季賽冠軍，5月贏得季中邀請賽（MSI）後，只差世界賽冠軍便能成為史上首支大滿貫的「四冠王」。此前T1在S6亦曾稱霸世界賽、MSI及春季賽，但夏季賽他們只打至第三輪便被淘汰。

今屆世界賽從瑞士輪打到現在，JDG亦無愧他們作為最大熱門的期望，首先是跟Gen.G成為最先兩支以3：0晉級八強的隊伍，隨後以3：1戰勝KT的比賽亦幾乎是兵不血刃。

JDG陣容強大，更有望成為史上首支大滿貫冠軍隊伍。（JDG X）

JDG過去這一整年未輸過一次BO5，除陣中各選手擁有出色實力以外，教練組的「Ban Pick（選用及禁用英雄）」策略、隊伍的整體韌性在今屆世界賽亦很好地展現出來。他們有不少次在比賽中落後，但隨後仍能穩定局勢，尋找機會逆轉戰局。

其中不得不提的，是射手「尺帝」Ruler的穩定與強大，他今屆賽事目前的KDA（擊敗＋助攻／死亡）高達8.8，在所有選手中排名第4，第一名是T1的輔助Keria（10）。若他最終奪冠，相信將會再掀「史上最佳射手」名號之爭。

亞運之後，「尺帝」已被稱為當今最強射手。（LoL賽會X）

T1：LCK的最後希望

上路：Zeus

打野：Oner

中路：Faker、Sky

射手：Gumayushi

輔助：Keria



相信此前沒有多少人會想到，在LCK春夏季賽奪冠、瑞士輪全勝晉級的Gen.G，竟會在八強大為失準被爆冷淘汰，當中Chovy跟Doran的表現更在賽後成為話題。

T1今季的戰績比上季遜色，他們所以能成為熱門，以及獲得如此多的關注，最大原因當然是27歲的「大魔王」Faker，他在面對師弟Scout的八強戰中表現搶眼，向着個人第四冠的偉大航道繼續前進。

只要Faker（中）仍在，T1便依然會是賽事熱門及焦點。（LoL賽會X）

有趣的是，T1今季面對Gen.G多次失利，兩次國內季後賽加起來只能贏下1局，第2輪瑞士瑞狹路相逢又被擊敗。如今Gen.G出局，WBG可說是為T1掃走其中一名棘手強敵。

T1上次奪冠雖然已經是7年前，但他們在世界賽中，從沒有在外戰的BO5中落敗過，這便意味着JDG面對T1的決賽，有機會創下另一項歷史。

T1面對JDG一戰，無疑會是今屆賽事最矚目一戰。（LoL賽會X）

BLG：力爭S2後首支全華班奪冠

上路：Bin

打野：Xun

中路：Yagao（牙膏）

下路：Elk、Baiye

輔助：ON



S2後，不少韓援加入LPL，之後中國賽區3次奪冠陣中皆有韓國選手。由於S2年代久遠，加上當時TPA班底全為港台選手，又非LPL賽區，因此不少內地粉絲均希望有一支LPL戰隊能以全華班陣容奪冠，證明「5個中國人打得過5個韓國人」。

射手Elk在亞運時曾遭受不少質疑，四強被韓國擊敗後更淚灑賽場，他面對「尺帝」已連續多場不勝亦是網民話題之一，不過Elk在今屆世界賽表現不俗，在面對Gen.G的第二戰中，他打出7/0/2的戰績獲MVP，證明自己作為一流射手的實力。

Elk（左）曾因在亞運表現不佳而備受批評。（LoL賽會X）

另外值得留意的是，BLG的教練王柏勤（Tabe）是香港人，他曾在S3隨OMG取得世界賽亞軍，退役後曾轉任旁述、分析師及教練等。他去年帶領RNG在世界賽八強中被T1以3：0橫掃，加上此前陷入過不少爭議事件，因此而備受質疑。上場驚險擊敗Gen.G一刻，他隨即激動掩臉痛哭，之後亦彷彿一吐烏氣般，對着攝影機連續揮拳及怒吼。

WBG：望再演第四種子奪冠童話

上路：TheShy

打野：weiwei、Karsa

中路：Xiaohu（小虎）

下路：Light

輔助：Crisp



去年Deft及DRX的黑馬逆襲曾傳為一時佳話，WBG作為LPL第四號種子，在今屆瑞士輪亦一度陷入1：2的出局邊緣，若最終爆冷奪冠必定再度成為話題。

說到WBG，隊中最具名氣的選手當屬韓國上路TheShy，他是S8冠軍隊伍IG的重要人物，以冒進及精湛操作的打法而聞名，亦被廣泛認為是史上最強上路選手之一。如今他狀態固然不復當年，但仍擁有大量支持者，在八強淘汰NRG一戰中亦有出色表現。

中路Xiaohu（小虎）也是值得留意的選手，他被認為是LPL國產的最強中路之一，去年在MSI決賽曾多次壓制Faker，最終助RNG擊敗T1奪冠。不過由於在世界賽中一直未能取得良好成績，此前最好一次僅為八強，小虎亦一直備受質疑，因此今屆世界賽將是他證明自己的最好舞台。

有TheShy及小虎在陣的WBG，能否再演黑馬逆襲的童話？（LoL賽會X）

四強戰時間：

周六（11日）下午4時 WBG對BLG

周日（12日）下午4時 T1對JDG