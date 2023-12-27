Faker曾被質疑魔王不再　謙遜實幹破逆境四冠登神︱2023體壇人物

2023年11月19日，Faker（李相赫）在首爾高尺天空巨蛋高舉召喚師盃，成為《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）史上唯一一名四奪世界冠軍的選手，這一刻他與他的粉絲等了足足7年。

對這名內向寡言的電競選手而言，這自是最好的結局。今年他曾多次受到外界質疑，從「魔王不再」到「拖累隊友」，再到「四冠登神」——這個2023年，LoL的「大魔王」Faker，究竟都經歷了些什麼？



2016年10月29日，Faker以FMVP身份，帶領戰隊第3次獲得世界冠軍。當時T1還叫SKT T1（全名：SK Telecom T1），或許沒多少人想到，這名「電競界米高佐敦」與他一手建立的SKT王朝，竟會就此畫上休止符。

S6成為三冠王後，或許連Faker本人也沒有想到，SKT T1下一個世界冠軍竟要等到7年之後。（LoL賽會X）

Faker曾被質疑「魔王不再」

2022年S12世界賽，T1在決賽面對同賽區的第四種子DRX，激戰五局後遺憾敗北。Faker的表現未如理想，而且上路選手Zeus發揮不佳，讓他倆在賽後背上「戰犯」之名。

經歷過去幾年低潮後，T1在S12完成陣容重建後獲得佳績。春季常規賽全勝、季後賽冠軍以及夏季亞軍的優秀表現，雖然與第四冠擦肩而過，但亦讓粉絲看到王朝重光的希望，同時也有不少聲音認為：隊中最年長的Faker拖累另外四名天賦異稟的隊友。

有為數不少的聲音認為，Faker拖累了另外四名隊友。（T1 X）

跌宕起伏的春天

外界輿論之下，原班人馬出戰的T1在新賽季未受太大影響，他們在18輪常規賽中僅輸1場，再次以春季賽榜首身份進入季後賽，並氣勢如虹地一舉晉級決賽。

這本應能證明Faker水準仍為頂級，惟T1最終以1：3不敵LCK（韓國賽區）勁敵Gen.G，無緣春季賽冠軍。

T1以原班人馬征戰S13。（T1 X）

「Faker老了，應該要退役」

春季賽完結後，5月的MSI（季中邀請賽）是每個LoL賽季中，受重視程度僅次於世界賽的賽事。T1雖然擊敗死敵Gen.G，但在準決賽不敵LPL（中國賽區）冠軍JDG，隨後於敗者組再遭同樣來自LPL的BLG淘汰。

在MSI之前，T1其實已跨季「4連亞」，這次MSI在決賽前止步，自然有T1粉絲感到不滿，加上Faker在面對JDG時，用納帝魯斯在以少敵多的情況下突然出鉤導致落敗，雖然賽後受訪時隊友表示，這是當時大家都同意的決定，但「Faker老了，應該要退役」的言論再次出現。面對外界四方八面抨擊，Faker一貫未作回應，如常默默埋頭苦幹。

當時不少網民都對Faker的表現感到失望。（Youtube截圖）

魔王受傷 焉知非福？

6月開始的LCK夏季賽，T1戰績尚算不俗，但戰至中段時，Faker手臂及手腕受傷，需要暫時休養。

成為職業選手10年，日復一日地進行高強度的訓練及比賽，即使是有如鐵人的「大魔王」也會倒下，這固然讓不少人感到擔憂，可同時也為外界呈現那個似乎不少人都在期待的畫面：若沒有Faker「拖累」，另外4名才華橫溢的小將會有怎樣的表現？

Faker在夏季賽中途受傷需要休養，T1戰績隨之一落千丈。（LCK X）

因傷缺陣T1崩潰 終讓世人意識隊中地位

於是最讓Faker粉絲期待的畫面出現了：這名傳奇中路選手缺陣期間，T1錄1勝7敗劣績。本來盛傳Faker要在季後賽才回歸，眼見隊伍戰績一落千丈，他決定提前復出，在常規賽最後一輪率隊取勝，終結T1尷尬的5連敗。

這也讓上季世界賽結束後，所有質疑Faker是陣中毒瘤的言論悉數消失，大家這才發現，T1能有現在的成績，正是因為有這名「老將」帶領。更有人笑稱：「恐怕Faker自己也沒想到，三個世界冠軍也比不上一次受傷更能證明自己。」T1主教練Tom表示，Faker缺陣期間，隊伍氣氛不太理想，各選手感到很大壓力。

T1最終以5成勝率完結夏季常規賽，Faker回歸後戰隊重返勝軌，在Faker帶領下，T1再次殺入季後賽決賽，擋在面前的又是Gen.G，而且這一次他們依然沒能跨過去。然而對很多Faker的支持者而言，能否拿到國內錦標已不太重要，重點是T1取得進入S13世界賽的入場券，他們都想看到李相赫，能久違地再度舉起召喚師盃。

很多Faker的支持者都希望能看到「李哥」再次奪冠。（LoL賽會X）

四強擊碎心魔 拒絕貶低對手

LCK春夏季雙亞、MSI季軍，T1在S13的表現顯然不如上季，他們不是這屆世界賽最大熱門。首先是整個賽季BO5（五盤三勝制）都保持不敗、劍指LoL史上首次大滿貫冠軍壯舉的JDG，再加上在LCK春夏季後賽雙殺T1奪冠的Gen.G，T1在他們面前未免被看低一線。

準決賽T1面對奪冠大熱JDG一戰，被視為決賽提前上演。JDG射手Ruler（尺帝），更是在S7決賽親手粉碎SKT王朝的重要人物，他當年閃現抓住Faker贏下比賽，讓那個無敵的「大魔王」在賽後崩潰落淚，Faker淚灑鳥巢一幕是賽事經典名場面，今屆世界賽被賽會多次用作宣傳片內容。

Faker在S7淚灑鳥巢一幕，今屆世界賽亦被賽會多次用作宣傳片內容。（LoL賽會X）

謙虛心態贏盡世人尊敬

準決賽T1對JDG，雙方戰至1：1平手時，Faker在關鍵的第三局閃現將Ruler推回，隨後隊友一擁而上將其擊殺，並順勢贏得該局，之後T1乘勢再贏一局，以3：1擊敗最大強敵JDG——最後一局，依然是Faker獻出精彩表現奠勝，在中國地區的官方直播中，Faker在勝出的三局均獲選MVP。

以幾乎同樣的方式復仇，並將Ruler坐鎮的JDG淘汰後，有攝影師走近，希望Faker做出「Dislike」手勢，但馬上遭他拒絕。當時Faker這個尊重對手的舉動已贏盡掌聲，之後他在決賽前訪問再為此解釋：「我在比賽中感受到對手的強大，也肯定對手在比賽的發揮，所以當時我不想做出『Dislike』手勢。」

四強擊敗JDG後，攝影師（右下）示意Faker做出「Dislike」手勢，但遭後者搖頭拒絕。（微博影片截圖）

不少內地網民紛紛稱讚「李哥」人品，Faker向來以人品見稱，出道10年幾乎與所有醜聞絕緣。被問到多年保持狀態的秘訣，他的回答是：「我總是有一種態度，那就是如果有任何不足之處，我就會去學習。」

正是這種永遠保持謙虛的態度，讓他一直以來均受世界各地LoL粉絲愛戴，即使是比賽中常為敵對關係的中國也不例外。2023年杭州亞運，電競首次成為正式項目，Faker因病幾乎全程缺席，可是賽前賽後的採訪環節，他依然最受注目，甚至在飯堂內亦被不少其他選手排隊合照「集郵」，連記者也爭相向他索簽名，他均來者不拒，耐心回應各種要求。Faker與韓國隊談笑用兵，四強順利擊敗中國、決賽挫中華台北贏得LoL電競金牌。

即使在今屆亞運出場機會不多，但Faker每當在採訪區出現，仍會被大批記者包圍甚至索要簽名。（微博圖片）

四冠登神 「相信學習就能奪冠」

全球注目的LoL S13世界賽決賽，T1以3：0橫掃WBG奪冠，Faker終在7年後再度登上世界之巔，再次奠定「LoL史上第一人」地位。

賽後記者會他被問到，有什麼信念讓他贏得第4冠？這名27歲傳奇選手表示，「我個人認為很重要的一件事情是：我希望能在這次世界賽中學到很多，我相信只要有這種想要學習的態度，冠軍便會隨之而來。」

即使已是英雄聯盟史上最出色選手，Faker仍日復一日地希望進步。（LoL賽會X）

6年時間換來平靜心態

事隔7年捲土重來，Faker勝不驕，敗亦不餒，盡顯大將之風，跟他6年前在S7決賽落敗後因自我要求過高、情緒崩潰截然不同。今次奪冠Faker全程表現十分平靜，「我一直很好奇，如果我只專注於過程而不是輸贏結果的話，結果會是怎樣？」

「我對這場決賽的個人目標是保持冷靜和平常心，即使我在決賽中以0：3落敗，我仍然會保持微笑。即使贏得冠軍，我的情緒也不會因此而有所搖擺。」Faker說：「我認為我享受了過程，這也給予我美好結果。」

Faker終獲生涯第4個世界冠軍，但賽後他卻未有太大情緒波動。（LoL賽會X）

7年的等待，對職業壽命極短的電競選手而言可謂十分漫長，Faker在這7年間所學到的，不僅是遊戲裏的技巧，還有與自己相處的方式。他沒有被失敗的情緒與壓力支配，也沒有被三冠王的榮譽及名聲吞噬，而是帶着謙虛與平和的心態，一步一步地越過低谷，再次攀上巔峰。

「我認為作為一名職業選手，最重要是擁有永遠渴望進步的心態，以及保持謙虛。」——LoL史上最佳選手Faker，以一貫謙和平實態度面對逆境和起起伏伏的2023年，獲得的豐碩成果絕非僥倖。