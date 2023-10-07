電競．LOL｜活在Faker陰影的高中同學　官方MV重塑Deft勵志故事

《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LOL）》自第4賽季（簡稱S4）起，除S5外每季世界賽前都會公布一條主題曲MV，內容大多會以上屆冠軍隊伍的經歷作為主題。

S13世界大賽開戰前夕，主辦方Riot Games發布名為《Gods》的MV，並由韓國人氣女團NewJeans主唱。這部MV一出便獲各界讚賞，稱之為繼S8的《RISE》後，最激動人心的MV，而今次的主角，便是在上屆以黑馬身份奇蹟奪冠的老將金赫奎（Deft）。



說到《英雄聯盟》，被稱為「大魔王」的Faker是不可能繞過的傳奇人物，他出道至今接近10年，期間被他打至一蹶不振、活在他陰影之下的職業選手不計其數。而在粉絲間獲最高評價的S8世界賽主題MV《RISE》，便是以韓國選手姜燦榮（Ambition）為主題，講述他從平地一路排除萬難攀上高峰，最後在山頂將「Faker」李相赫擊敗的故事。

Ambition當年被稱為韓國最強中路選手之一，卻成為Faker出道後首名單殺的對手，此後更被打得失去自信，轉換跑道成為打野，終於在S7決賽以3：0戰勝SKT復仇成功，將那個出道一刻便將自己踩在腳下的Faker，打得在北京鳥巢的比賽室中崩潰痛哭。

今次S13 MV的主角Deft，亦同樣是活在Faker陰影下的選手，論生涯傳奇性的話，他比Ambition更是有過之而無不及。首先最重要的一點是：他跟Faker同年出道，而且就讀於同一間中學，因此在MV的初段，能看到Deft與Faker坐在同一間課室。

Faker（左）與Deft（右）同就讀於麻浦高中，所以在MV中他們坐在同一課室。（Youtube截圖）

然而初出道那一年，Faker已經是拿下世界冠軍的第一中路，Deft所在的戰隊甚至沒能進入世界賽。故當畫面一轉進入遊戲中時，擔任射手的Deft化身伊澤瑞爾還在很辛苦地用各種方法打藍Buff，另一邊以「雙劫大戰」一舉成名的Faker已經殺掉巴龍，遠遠睥睨着Deft。

Faker以「劫」的形象殺掉巴龍，並睥睨着一旁的Deft。（Youtube截圖）

這裏並非比賽中確實出現過的情景，而是在描寫Deft與Faker就讀同一間高中，而且同時出道卻又命運如此不同的巨大反差。Deft的職業生涯並不算如意，多年間輾轉效力過多支戰隊，雖然各自拿過兩次中國及韓國的聯賽冠軍，亦拿過季中邀請賽（MSI）冠軍，但一直無法殺入世界大賽決賽，更遑論高舉冠軍獎盃。

因此在MV的中段，能看到Deft被來自各支戰隊的對手擊敗，包括PawN、Rekkles、Showmaker等等，但仍一路屢敗屢戰，身邊的隊友也是換了又換，可卻一直無法突破重重難關。

除不少熟悉的臉孔以對手身份出現外，輔助柳岷析（Keria）以布隆技能捨身拯救Deft的畫面亦是精彩鏡頭之一。（Youtube截圖）

S10賽季，Deft效力的DRX被當季冠軍DWG以3：0擊敗，MV中他被對方王牌中路許秀（Showmaker）擊敗並沉到水裏。黑暗之中，他流下悔恨的淚水，現實中這支DRX幾乎解體，陣中四人離隊，包括Deft本人。

隨後曙光突然灑下，數名隊友伸出援手，引領他從黑暗之中重返光明，這時正是他重返DRX，並與隊友突破入圍賽，以四號種子、即類似於NBA「黑八」的身份殺入上季世界賽。

被隊友出手拯救後，新生的DRX乘着圓盤從底處緩緩升上去。（Youtube截圖）

上季DRX在國內戰績並不出色，他們也自然不被看好，然而分組賽晉級，並在八強及四強戰先後擊倒EDG及Gen.G後，這支黑馬竟一路披荊斬棘殺入總決賽，創下世界賽四號種子的歷史最佳成績——這時橫亙在Deft面前的，正是他的高中同學、「大魔王」Faker。

Faker置身的T1 隊，上季在國內春季賽曾創下18戰全勝的驚人戰績，夏季賽也只輸了3場，被視作為賽事奪冠大熱門之一，Faker生涯第4冠亦近在眼前。Deft與Faker在三藩市大通銀行中心的這場命運相遇，亦被稱為麻浦高中的同窗對決，同樣也被認為可能是這兩名老將的「最後一舞」。

總決賽開始前的宣傳片頭，官方亦以Deft（左）與Faker這兩名高中同學作為對決戲碼。（Youtube截圖）

MV中頗有趣的一段是，較早前曾捨身為Deft擋住對手攻擊的輔助Keria，此刻「位置變了，各有隊友」，在Deft舉槍指着Keria的頭時，出手相救的正是宿敵Faker。

後來的故事相信大家也知道了，DRX與T1梅花間竹地戰成2：2平手，並在決勝一局打破「藍方」魔咒，以3：2擊敗T1奪冠。

賽後泣不成聲的不再是Faker，而是年輕的輔助Keria，面對昔日好拍檔，Deft亦與這位前隊友擁抱致意，這一抱，勝過千言萬語。

在《英雄聯盟》征戰接近10年，26歲對一名電競選手來說已是應該退役的老將年齡，奪冠後Deft感言：「從出道的第一天起，我每一天晚上都夢想成為一名世界冠軍，所以今天我終於做到了真的很開心，今天之後我可以說自己是世界上最好的選手之一，但是此刻我只想到了我們這個隊伍，我要感謝隊伍裏的每一個人。」

Deft與隊友捧起S13的世界冠軍獎盃。（Youtube截圖）

他慨嘆自己唯一擅長的只有《英雄聯盟》，「如果我不能在我最擅長的事情上取得成功，那我根本不知道我的人生還有什麼意義。」在這遊戲中，活在Faker陰影下的選手實在太多，Deft只是其中之一，他甚至幾乎是與Faker同時起步。當對方已榮登三冠王、成為史上第一選手時，自己卻一直沒能摸到過總決賽的地板。

就像Showmaker在S11決賽落敗後說的「失敗總是貫穿人生始終，這就是人生」，Deft沒有放棄，而是一直堅持了下來，與DRX這些不被看好的隊友一同創造奇蹟，也彌補了自己一直沒能拿到世界冠軍的遺憾。

Deft苦苦堅持接近10年，終於在生涯晚期拿到夢寐以求的世界冠軍。（Instagram）

Deft轉投另一隊伍DK後，今年再一次以第四號種子身份入圍今屆世界賽，而Faker帶領的T1亦以二號種子劍指生涯第4冠。

麻浦高中同窗的對決，會否再一次在這屆世界賽再次上演？