英雄聯盟S13世界賽｜T1主場碾壓微博封王　Faker獲第4冠奠定傳奇

英雄聯盟（League of Legends） S13世界賽周日（19日）上演決賽，由「大魔王」Faker李相赫領軍的T1，惡鬥由「世界第一上路」TheShy擔大旗的微博電競隊WBG。

最終T1完全沒有給WBG留下任何機會，以3：0狠狠輾壓對手封王。



今年世界賽在韓國首爾的高尺巨蛋上演，盛大的開幕禮以當紅女團NewJeans演唱主題曲《GODS》作結，兩隊選手和由Tiffany鑄造的冠軍獎盃「召喚者盃」一同出現，萬眾矚目的大戰一觸即發。

人氣女團NewJeans現場演唱世界大賽主題曲《GODS》。（Getty Images）

賽事最大談論點，當然落在T1去年決賽以同一陣容失利後，今年能否終於捧起獎盃，和傳奇選手Faker能否相隔7年後再奪個人第四冠之上；而WBG的上路選手TheShy亦被視為最佳上路之一，他與T1的後起之秀Zeus的交鋒也成為焦點。

WBG（左）和T1（右）的終極對決廣受矚目。（Getty Images）

在BO5（五局三勝）的賽制中，T1展現出極大的決心，首兩場都贏得不算艱辛，尤其上路對決中，TheShy遭到對手上路Zeus碾壓，T1輕鬆領先2：0獲得Match Point，今次他們沒有再像去年決賽般鬆懈，在團戰中全部穩佔上風，最終在Game 3第26分鐘，T1又打出一波0換4，直接推上高地鎖定勝局，T1順利以3：0拿下召喚者盃，Faker也奪得個人生涯的第4個世界大賽冠軍，儘管他在LOL的成就早已前無古人，但這個冠軍無疑再一次牢牢鎖定他的傳奇地位，難再被超越。而賽事MVP，則由連場表現出色的Zeus獲得。

T1由4強開始成為唯唯一支韓國LCK戰隊，「單挑」另外3支來自中國LPL的勁旅，最終成功在主場保住韓國隊伍顏面封王，而Faker在世界大賽BO5賽事對中國LPL隊伍不敗的紀錄也未曾被破。

儘管T1擊敗了中國代表微博，但在內地也擁有大量支持者的Faker封王，內地網民仍樂見。有趣的是，T1擊敗微博賽後，微博上一片慶祝之聲，「T1零封WBG」、「T1奪冠」、「Faker四冠登神」全部進佔微博熱話的頭四位，當中「Faker四冠登神」的帖文數賽後立刻便超過350萬、其後更超過1000萬，登上熱搜第二位。

Faker賽後未有顯得太激動，舉起獎盃時獲得全場熱烈的歡呼聲，他賽前指7年前是為了自己而爭冠，今次則希望為隊友去贏，賽後他仍保持溫文地道：「我很開心。老實說，單是在這些觀眾面前比賽，我已覺得很榮幸；無論今天贏或輸，也不要緊，能比賽我已覺得很感恩。」