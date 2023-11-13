英雄聯盟S13世界賽｜Faker控死Ruler報6年之仇　一牆之隔成王敗寇

《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）S13世界賽焦點一戰，T1以3：1淘汰賽事最大熱門JDG，連續兩年殺入總決賽。

這場比賽的其中一大焦點，是T1的「大魔王」Faker，與JDG的「尺帝」Ruler在正式比賽的第100次交鋒，同時也是這對宿敵在世界賽舞台上再一次相遇。



Faker與Ruler過去曾多次交手。（LoL賽會X）

在《英雄聯盟》歷史上，Faker毫無疑問地是古今第一人，他在這遊戲的地位如同米高佐敦在籃球界地位一樣無法撼動。不過隨着年紀增長，他的操作已不如當年般令人頻頻驚嘆，失誤亦逐漸增多，這名在過去遇神殺神、遇佛殺佛的「大魔王」，也早已不被視為現役實力最頂尖的選手。

縱使如此，28歲「高齡」的他，從S3打到現在S13仍一直保持良好狀態及水準活躍於頂尖舞台之上，除手握三冠成就外，每次進入世界賽亦至少能晉級四強。在賽會官方的先導影片中，他坐在觀眾席上，說出「我見過無數隊伍崛起與沉淪，但是能站到最後的選手，始終只有我一人」這樣的霸氣台詞。

「我見過無數隊伍崛起與沉淪，但是能站到最後的選手，始終只有我一人。」這樣的霸氣台詞，只有Faker具資格說出來。（Youtube截圖）

至於JDG的射手「尺帝」Ruler，被認為是現今世界最佳射手之餘，也被不少人認為是目前實力最強的現今第一人，所以這場比賽亦被視作是「史上第一人」對「現今第一人」的古今對決——當然，說到Faker跟Ruler，如前導影片中所看到的那樣，他們之間最為人所熟知的故事，正是2017年世界賽決賽的相遇。

6年前的S7總決賽，Ruler所在的SSG與SKT T1（後改名為T1）相遇，此前Faker已贏下3次世界冠軍，一手建立屬於T1的王朝，但這次決賽他們卻潰不成軍，在決賽被SSG直落以3：0擊敗。Faker更在第3局走位失誤，被Ruler的法洛士閃現定住後擊殺，從而導致隊伍戰敗。

該次失利後，SKT王朝宣告殞落，Faker淚灑鳥巢崩潰痛哭一幕，以及他離場時回頭不捨地看着對方奪冠一幕，亦成為《英雄聯盟》玩家及觀眾心中的永恆經典。

Faker當時回頭一刻，彷彿是在不捨地看SKT王朝的最後一眼。（微博圖片）

這場比賽的第三局，雙方戰至1：1，T1在第30分鐘時經濟稍為落後，並被JDG逼至高地前。此時Faker以阿祈爾突入戰場，閃現以大招將Ruler推向己方隊友，T1眾人隨即合力將後者秒殺，並順勢打出一波0換5贏下團戰並勝出比賽——巧合的是，Ruler所用的英雄，正是6年前將Faker擊敗的法洛士。

之後Faker愈戰愈勇，並在第四局關鍵擊殺對方打野Kanavi奠勝，助T1以3：1淘汰JDG進入決賽，這一戰亦被視為Faker復仇成功。LoL官方賽後發出一張合成圖片，以6年前後這兩名選手的名場面作對比。

直播鏡頭亦捕捉到，T1贏下第四局鎖定勝局時，一向喜怒不形於色的Faker表情激動，看起來像是快要喜極而泣一般，而且比去年晉級決賽時那種單純的喜悅，似乎更多了一種釋然的感覺。

Faker確定晉級一刻。（微博圖片）

Faker打出精彩一戰，有力地反擊外界「Faker老矣」的言論。韓國著名LoL主持Caster Jun目睹這一切，賽後亦忍不住淚灑主播台。大量網民驚嘆「大魔王依然是大魔王」、「最高的山，最長的河」、「即使過了這麼多年，他依然是GOAT（史上最佳）」。

目前效力TL（Team Liquid）的美國選手Lourlo則是在X（前稱Twitter）上發表極盡吹噓之辭：「Faker是誰？對盲人來說，他就是視覺；對飢餓的人來說，他是主廚；對口渴的人來說，他是水。若Faker有想法，我便同意；若Faker說話，我便聆聽；若Faker只有一名支持者，那便是我；若Faker沒有支持者的話，我亦不會存在。」

內地網民：尺帝你真的盡力了

有人歡喜有人愁，落敗的Ruler賽後則是一臉失落地坐在電腦前最遲離座，接受訪問時仍表情沉重。從官方發出的圖片看到，他與Faker之間只有一牆之間，但這便是競技比賽成王敗寇的殘酷之處。

Ruler（左）落敗後接受訪問，Faker在一牆之間的右方剛是一臉輕鬆地玩着電話。（LoL賽會X）

周一（13日）清晨，Ruler在個人Instagram發文，表示今年是他最忙碌的一年，「作為職業選手，我沒有太多休息時間，可不知道為什麼，我覺得很有趣及很愉快。」

世界賽開打之前，JDG贏下了今個賽季所有能贏的冠軍，而且沒有輸過任何一場BO5（5盤3勝比賽），只差最重要的世界賽冠軍，便能成為史上第一支大滿貫冠軍，官方影片中則稱其為「燦金之路」（Golden Road），他們也因此為今屆世界賽最大熱門。

Ruler續說：「自2017年以來，每一次的結局都很遺憾。不過今年我可以很有信心地說：我盡力了。也許是因為這個想法吧，我心裏覺得很舒暢。」他又感謝一直以來支持自己及JDG的粉絲，「我今年真的很幸福。希望支持Ruler的粉絲們今年也能感受到幸福就好了。」

雖然JDG遺憾落敗，引來內地大量網民不滿，但Ruler仍被認為是隊中打得最好的選手，甚至在內媒虎撲的評分中，他獲8.4分為兩隊10人之中排名第2，僅次於3奪MVP的Faker。內地網民也一面倒地稱讚他：「你真的盡力了」、「中華有尺」、「他確實是京東（JDG）最想贏的，盡力了」、「尺帝大腿都要被抱斷了」。