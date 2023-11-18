英雄聯盟S13世界賽｜決賽三大焦點　Faker力爭四冠王兼有大仇待報

《英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）》S13世界賽踏入最後階段，中國的WBG及韓國的T1將於周日（19日）爭奪冠軍。

這一戰最大焦點當然是T1傳奇中路選手Faker衝擊個人生涯第4冠，T1亦普遍獲外界看好能順利奪冠，不過另一邊WBG的TheShy若能率領隊伍爆冷奪冠，他亦會成為LoL史上唯一一名擁有2個世界冠軍的上路選手。



WBG（左）對T1（右）的英雄聯盟決賽將於周日上演。（LoL賽會X）

兩隊在周三出席媒體日並進行擲硬幣選邊，最後由WBG勝出並選擇藍方，沒有像JDG在四強時主動選紅方意圖「睇住嚟食」。值得一提的是WBG被網民稱為今屆運氣最好的隊伍，一是他們在淘汰賽的籤運出色，面對的兩支隊伍都非賽事熱門；二是他們3次擲硬幣全數勝出。

如T1對JDG的焦點大戰一樣，各地網民已急不及待地開始模擬「Ban-Pick（禁用及選用英雄）」。無疑T1牌面實力更勝一籌，因此他們也更被看好能贏下冠軍，不過電子競技與大部分體育比賽一樣，不僅是看表面實力。此外，這場比賽也有不少值得留意的地方。

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3次世界冠軍 vs 3次季中賽冠軍

賽前LoL賽會在社交平台X（前稱Twitter）上便以Faker與小虎的對決作為噱頭之一，表示這是世界賽三冠王與季中邀請賽（MSI）三冠王之間的對決。

Faker的三冠成就到底有多誇張？首先他與已退役的打野好拍檔Bengi，是史上僅有兩名獲得3次世界冠軍的選手，拿過2次冠軍的選手亦僅有4人，這當中有3人是Faker的舊隊友，餘下1人是被稱為「原神哥」的輔助Beryl，他今屆未能隨隊進入世界賽——不少曾被形容是「Faker接班人」、「Faker挑戰者」的選手，至今只是拿過1次世界冠軍，又或是生涯未曾封王。

也就是說，Faker本已是LoL史上毫無爭議的歷史第一人，若他贏得S13冠軍，其歷史地位將進一步提高，獨居四冠王之位等待追趕他的芸芸眾生。

對比起「大魔王」Faker，小虎名氣當然相形見絀，但其實他曾經也是備受期待的天才中路，出道之初便多次單殺Faker，職業生涯至今10年，除世界賽冠軍外可以說所有的錦標都已收入囊中，這亦可能是他證明自己的最後一次機會，因此賽前小虎受訪時表示：「我會燃燒自己去打這最後一個BO5（五局三勝賽）的。」

他面對Faker能否取勝，這連內地網民亦難以抱予希望，因為小虎此前在世界賽4次與Faker正面交鋒全敗，包括小組賽、八強戰及四強戰，今次是兩人唯一一次在S賽決賽交手。

這場中路對決將是今場比賽焦點之一。（LoL賽會X）

不過值得一提的是，小虎是MSI的三冠王，上季MSI決賽他便帶領RNG以3：2擊敗T1，當時他面對Faker不落下風，是冠軍功臣之一。不過今季世界賽他表現未如網民理想，賽前有人諷刺道：「其實小虎跟Faker還是各有千秋的：Faker整體實力比較強，而小虎中文能力比較高。」

內地網民普遍對小虎不抱信心。（微博圖片，註：小虎曾經擔任過上路）

「史一」上路之爭？

TheShy（左）與Zeus（右）的上路對決，相信會成為比賽關鍵。（LoL賽會X）

說到WBG這支今季LPL的第四種子，其陣中最具名氣的選手絕對非TheShy莫屬。這名韓國上路曾在S8時期助IG拿到LPL史上第一座世界冠軍，當年他以厄薩斯以一敵四的「天神下凡」，至今仍是英雄聯盟史上的名場面。

作為當年IG奪冠的主力之一，TheShy以極進取的打法著稱，甚至被網民形容為「莽夫」，但他巔峰時能在對線期壓制大多數對手，因此每當網民討論歷史最佳上路是誰時，他的名字總會出現在其中，並大多是他與前SKT上路MaRin之爭，後者在S5時助SKT奪世界冠軍並當選FMVP，亦是Faker 3次奪冠中唯一一次沒能拿到FMVP。

每當網民討論「史一上路」時，TheShy的名字總會出現。（微博圖片）

然而若TheShy今次能夠爆冷奪冠，他將會是唯一一名雙冠加身的上路選手，這樣一來，他在「史一」上路的爭論中便能獲極大優勢。

至於今場與他對位的T1上路Zeus，目前僅19歲，仍處於電競選手黃金年齡，去年亦被部分人稱為世界第一上路，但決賽時他多次犯錯導致T1失落冠軍，亦成為網民口中的「戰犯」。

相比之下，今屆世界賽他表現相當穩定，四強面對JDG時，與369的對決不落下風，第一局更是初段配合打野獲得優勢後，迅速「滾雪球」將上路打穿。因此也有少數聲音認為，Zeus連續兩屆殺入總決賽，若能奪冠的話，「史一」上路之爭亦應有他的席位。

雖然資歷尚淺，榮譽來說不算太多，不過Zeus今次若能奪冠，在大眾眼中的評價將提升不少。（微博圖片）

T1再演復仇記？

四強對JDG時，Faker精彩反推Ruler一幕，被認為是報了6年前決賽失誤被捉的一箭之仇。實際上T1今次在決賽面對WBG，亦被視作有一仇要報。

WBG的教練梁大仁此前曾帶領DWG贏過世界冠軍，亦在2020至2021年間執教過T1，但當時他讓T1作誇張的10人輪換，連「大魔王」Faker亦不能避免。然而梁大仁擔任教練期間T1戰績不佳，春季賽僅排國內第4，季後賽亦在第一輪便被淘汰，更多次傳出他與隊內成員不和：教練團指責Faker不服指揮，更表示「用了7個月才讓他聽話」。

冠軍教頭梁大仁今次帶領賽區第四種子殺入決賽，實力備受認可，（微博圖片）

最為網民熱議一次，是Faker在比賽中強行爭奪指揮權，團滅對手後力勸隊友繼續推進不要撤退，並說出「一波結束！輸了我來負責！」這樣的罕見話語，可見當時隊內氣氛並不理想。

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諷刺的是，梁大仁被辭退後，T1成績突飛猛進，而且T1目前5名正選當時均在隊中，但除Faker及輔助Keria外，其餘3人都不被重用，而且都被梁大仁從正選換成後備，至教練組換人後才重獲正選之位。

當然T1「宮鬥」或「將帥不和」之事亦只屬傳聞，到底彼此之間是否心存芥蒂也只是外界揣測。賽前接受訪問時，Faker說得很有禮貌：「決賽時應會是和JDG一樣有趣的比賽。對一直能打這樣的比賽我心存感激。和梁大仁教練也曾經有同在一隊的經歷，這次是以對手身份見面，覺得應該會是一場有趣的比賽。」

目前T1陣中有不少選手，當年都曾被梁大仁從正選貶為後備。（LoL賽會X）

不過內地網民卻很支持Faker：「你知不知道梁大仁當初是怎麼對你的，不必對他好言好語」、「Faker當年的目標是身體健康，就知道這個教練是個什麼鬼咯」。