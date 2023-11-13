英雄聯盟世界賽｜Faker人品有多好？賽後一舉動引爆微博獲大讚

Faker李相赫的名字，只要有玩過《英雄聯盟》（LoL）的人相信都會聽說過。

他在周日（12日）的S13世界賽中，連續以精彩表現助T1擊敗勁敵JDG殺入決賽，讓網民不禁驚嘆這名「老將」實力依然。不過比賽賽場之外，他的人品亦再次贏得粉絲大讚。



某程度上，Faker雖已不是現今世界最強中路選手，但他的名氣多年來依然不減，不論是今次的主場韓國，還是美國、法國、甚至是前屆的決賽場地冰島，只要他一出場時，必然能獲得全場最熱烈的歡呼聲。

中國即使「抗韓」多年，10年來從來沒有一支LPL（中國賽區）戰隊能在世界賽上戰勝過Faker，但他依然有着大量的中國支持者。能夠長年獲如此多粉絲愛戴，這當然不是單純地因為他技術高超。

今次在四強擊敗賽事最大熱門JDG後，有鏡頭捕捉到有趣一幕：當時攝影師走近正收拾東西準備離開的Faker，這名選手一貫地向鏡頭「畀Like」，但攝影師卻示意讓Faker做出「Dislike」的手勢，似乎想用來大做文章，Faker隨即搖頭拒絕，並再次「畀Like」，隨後又指向鏡頭讓畫面不那麼單調，也有向攝影師點頭道別，表現得相當有禮。

攝影師（右下）示意Faker做出「Dislike」手勢，但遭後者搖頭拒絕。（微博影片截圖）

相關影片（微博@競圈風向標）

相關影片隨即在微博瘋傳，「#Faker拒絕做弱爆動作#」的關鍵詞登上微博熱搜第5位，閱讀量高達1.3億。內地網民紛紛大讚Faker有風度有品德：「偉大無需多言」、「TheShy跟Faker都是人品沒得說」、「有太多人在金錢跟名譽裏沉淪，真正堅守初心太難太難，但他從S3到S13一如既往」、「這麽一個人，敗在他手裏毫無怨言」。

相關影片在微博成為熱話，亦為Faker帶來不少讚賞。（微博截圖）

除多年以來一直專注比賽及保持水準外，Faker的場外事蹟多年來亦一直是粉絲之間的熱議話題。這名27歲的韓國選手從沒有傳出過任何醜聞，生活節儉，亦熱心公益慈善。他早年曾在著名運動員撰文網站《The Players' Tribune》中寫過：「若未來有人想成為一個像Faker這樣的人，那我便必須要盡我所能成為一個好的示範對象。」

因此影片下有人留言：「打過胎嗎？出過軌嗎？共用過女朋友嗎？德州（撲克）不打就算了，褪黑素也不吃，素質品位都很差。」對比起很多還未退役便已經一大串醜聞的職業選手，他當然像是一股清泉。

有媒體曾開玩笑地列出「Faker十大黑點」，但其實都是開玩笑的反話，諸如「玩模擬經營遊戲，經營電競公司，全面員工假期不超過10天，一到發薪水的日子就開除員工」、「玩橋梁工程師（遊戲），造橋的時候偷工減料，40000的預算留給自己35000，橋經常塌方」等；此前也有一次他跟4名後輩隊友到國外出戰季中邀請賽（MSI），在主題樂園口渴時想喝可樂，Faker覺得太貴便只買了一罐和4名隊友一起喝，被網友笑稱「度縮」、「請客一罐可樂5人分」。

一罐可樂5人分，或許是Faker生涯中最大黑點了。（Bilibili影片截圖）

賽後接受YouTube頻道「最強聯盟」訪問，被問到多年以來保持高水平的秘訣時，Faker表示總是會做很多研究，以及非常注重自我管理，「而且我總是有一種態度，那就是如果有任何不足之處，我就會去學習。」即使已為LoL歷史第一人，仍一直抱着這種謙遜及虛心的態度，引來網民大讚。

Faker在訪問中回答多年來保持水準的秘訣，盡顯其謙虛性格。（Youtube截圖@最強聯盟）

因此今次決賽對手雖然是來自中國的WBG（微博電競）戰隊，但仍有不少內地網民為其打氣。在看到他鎖定勝局、確定進軍決賽時露出的激動表情，不少人均表示感動及支持：「我又要哭了，看著這樣的李相赫誰能不動容」、「看你比賽這麽多年就是為了這個時刻，四冠吧李相赫！」、「我直接爆哭」。

WBG對T1的決賽將在周日（19日）下午4時開始。