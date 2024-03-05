F1｜國際汽聯主席被指親自致電干預賽果　助艾朗素由被罰變季軍

F1（一級方程式）雖然已開季，但焦點完全不在賽道上，紅牛領隊漢拿疑性騷擾下屬一事不斷發酵；周一（4日）再傳出醜聞，國際汽車聯會主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem），因涉干預去年一場F1分站賽而被調查。



英國BBC報道，一名「吹哨人」（告密者）向FIA指，蘇拉耶姆涉嫌在2023年F1沙特阿拉伯大獎賽介入賽事判決，要求撤回對於阿士頓馬田車手艾朗素（Fernando Alonso）的10秒判罰，一名FIA合規主任將這項指控納入報告、並提交予倫理委員會，BBC在報道中表明「已看過（Seen）」有關證供。

在今季F1首站巴林站，曾與漢拿（右）會面，同時被指要求韋斯達賓公開支持漢拿，惟遭拒絕。（Getty Images）

在去年沙特站，艾朗素本身因起步時車身超出起步格而被罰5秒，當他在維修站內履行罰則時，因還未完成罰秒，車尾Jack man（負責以千斤頂抬高戰車的工作人員）已觸到其戰車，違反「在維修站內靜止受罰時不可在車身作業」的規例，而遭加罰10秒。若然實行判罰，艾朗素會由季軍降到第4位，季軍會由平治的佐治羅素獲得。

艾朗素在去年沙特阿拉伯站獲季軍。（Getty Images）

不過賽事裁判最終決定收回處分，並列出原因指：「我們的總結是，一如事前曾向裁判反映，車隊和FIA之間沒有得出清晰的共識，去決定千斤頂接觸到車身的話，能否列入在車身作業的範疇。」到賽事結束後，賽會才修例，在規例後加上「在這情況下（靜止受罰時），以手或工具或器材接觸到車手或車身，都符合作業的定義」。

報道續指，「吹哨人」指控蘇拉耶姆當時致電正在沙特站執行職務的FIA中東及北非地區體育副主席艾卡利法（Sheikh Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa），「表明他認為應該撤回對艾朗素的判罰」，而且「要求裁判改變（對艾朗素判罰的）決定」。

BBC強調，已聯絡過「幾名F1及接近FIA的高層人物」去確認有關消息，「他們全部表示獲得相同的資訊」，而倫理委員會則預計需4至6周去發表報告。FIA及蘇拉耶姆未有回應BBC就此事的查詢。