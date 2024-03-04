F1｜紅牛領隊醜聞纏身與妻子高調現身　傳韋斯達賓隨時跳船投平治

紅牛領隊漢拿（Christian Horner）的不雅照風波近日炒得熱烘烘，漢拿日前在巴林與妻子Geri Halliwell高調地拖手現身，彷彿想以行動化解醜聞。

縱然紅牛新一季繼續強勢，韋斯達賓（Max Verstappen）輕鬆奪冠，紅牛包辦冠﹑亞軍，但紅牛在漢拿的風波下仍然有隱憂，韋斯達賓父親直言車隊有機會分裂。



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紅牛領隊漢拿捲入不雅照風波，紅牛方面內部調查指他沒有牽涉任何不當行為，當調查結束公布一日後，漢拿再被攻擊，有匿名郵件揭露疑似是漢拿與女員工的對話截圖及相片，但無法判定真偽。

當不雅照風波曝光後，漢拿與妻子Geri Halliwell高調地在巴林現身，兩人恩愛地手牽手，似乎想以行動回應醜聞。巴林站看來一切如常，漢拿繼續是車隊領隊，紅牛繼續強勁﹑包辦今站冠﹑亞軍，賽後繼續慶祝，但今次風波與落幕有一大段距離。

漢拿與妻子Geri高調拖手亮相巴林。（Getty Images）

不雅照危機一日未解除，漢拿繼續擔任紅牛領隊的話，不論在紅牛的公信力，或是輿論上，必然是車隊的「計時炸彈」。韋斯達賓父親（Jos Verstappen）早前接受英國《每日郵報》訪問，直言漢拿留任對車隊有一定的影響，「當他（漢拿）繼續擔任領隊有隱憂，車隊有分裂的危機，這個『炸彈』遲早都會爆，他一方面是受害者，一方面又製造問題。」

有傳聞指老韋斯達賓正是「放料者」，他否認傳聞，並坦言：「完全不合理，麥斯（韋斯達賓）在這裏的成績如此好，為何我要這樣做？」

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老韋斯達賓直言漢拿是紅牛的計時炸彈。（Getty Images）

漢拿由紅牛車隊建立開始已掌舵，在隊中的地位舉足輕重，一旦下台，掌管技術部門的紐維（Adrian Newey）前境或同樣受影響，紅牛隨時迎來大地震。

F1世界，戰車實力決定一切，一旦紅牛經歷動蕩後，加上兩年後的大改例，能否保持現時的戰力仍然是未知數。韋斯達賓與紅牛的合約至2028年，若然紅牛的戰力不理想，他大可以毅然解約變成自由身，尋找更多的可能性。

老韋斯達賓在巴林站被影到與平治領隊禾夫（Toto Wolff）傾談，當然難以看圖作文，稱兩人討論未來大計。禾夫被問及韋斯達賓有沒有機會2025年駕駛平治時，他說：「車手永遠考慮最快的戰車，現階段紅牛明顯是最快，他們顯然是最佳選擇。」禾夫的回答中沒有排除韋斯達賓加盟的可能性，或許為日後的發展留下一條尾巴。

紅牛車照贏，但依然充滿隱憂。（Getty Images）