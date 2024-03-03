F1巴林站｜韋斯達賓無懸念奪冠　角田裕毅賽後「危駕」遭隊友狠批

F1（一級方程式）2024年首站巴林站，比賽過程沒太大驚喜，紅牛車隊的韋斯達賓（Max Verstappen）領放式封王，幾乎在首站就宣告世界冠軍四連霸難度不高。

未料賽後焦點落在紅牛姊妹隊、今年易名RB（Racing Bulls）的「細牛」車手角田裕毅身上。



在紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）涉性騷擾下屬的事件沒太大進展下，F1焦點回歸賽道上的全季第一戰。早在上周的季前測試後，Aston Martin的兩屆世界冠軍艾朗素便預言「有19位車手已知道自己今年不會成為世界冠軍」，暗指韋斯達賓配搭紅牛新戰車RB20無人能阻。

韋斯達賓一起步不久已領放所有對手。（Getty Images）

果不其然，頭位起步的「韋少」僅僅10個圈便已拋離第二位的車手8秒之多，最終也順利封王，他與奪得亞軍的隊友佩雷斯雖然駕駛同一架戰車，惟兩者之間差距足足有22.457秒，刷新了賽道最大奪冠優勢紀錄。

韋斯達賓配搭紅牛的優勢毫無改變，似乎第一站就開始應驗艾朗素的「預言」。季軍落在法拉利的辛斯手上，其隊友陸克萊則似乎受煞車問題困擾，得第四。平治沒有太大起色，羅素排第5、下季轉投法拉利的咸美頓則排第7。

韋斯達賓（左一）再次輕鬆奪冠。（Getty Images）

2024 F1巴林站賽果：

賽果沒有驚喜，但日本車手角田裕毅卻相又一次因其言行「搶鏡」。

第11位起步的角田裕毅，比賽前半段曾跑進積分區，但入站換胎後排名節節下滑，到第二次入站換胎後，以白色硬胎跑最後一段路的他排在第13位，卻一直未能超越前方由麥奴臣駕駛的哈斯戰車，反而遭後段換上紅色軟胎的隊友歷卡度逼近。

艾法托利今季易名Visa Cash App Racing Bulls（VCARB），配色也換回Toro Rosso年代的顏色。（Getty Images）

比賽總共有57圈，到第52圈，RB要求角田裕毅與歷卡度換位，角田初時不從，更以無線電回應：「你在跟我開玩笑嗎？現在？」良久才跟歷卡度換位，惟當時排在第一、正在套圈的韋斯達賓已逼近，為了讓位予「韋少」，歷卡度也損失了不少時間，最終在餘下幾圈都無法爬頭，角田也大為不滿，一直在無線電投訴，指「這個人（歷卡度）一點也不快」，歷卡度直至完賽都未能超越麥奴臣，但也沒有重新將位置讓回角田。

在通過終點、完成比賽後，戰車都會減速、慢行一圈降溫才返回車房，而在這一圈，本來跟在歷卡度後角田竟在駛至8號彎時加速、硬是超越了隊友，自己卻因而鎖死輪胎衝出賽道外，歷卡度遂繼續慢行，但角田回到賽道後，竟又隊友左方的路緣石上貼身高速「爬頭」，幾乎撞到對方。由於當時比賽已結束，角田這舉動毫無意義，自然被視為單純是發脾氣的舉動。

歷卡度也被嚇到，在無線電向比賽工程師道：「X，搞什麼鬼？我不說太多了，他真是個瘋子。」

F1官方電視台賽後訪問歷卡度時，向他重播了這小插曲的片段，並詢問他的感受，歷卡度回應道：「我不知道，我在無線電上說話時試着保持冷靜。（角田）有點不成熟吧？這一刻我很理性，但我覺得這可說是不成熟。」

歷卡度稱，明白角田不滿車隊命令兩人換位，「但我們早在賽前已提出過這情況，我很有可能以紅胎跑最後一段比賽，所以他（角田）本來就知道我有機會比他快，車隊也有機會下達這命令。」他指出，當時兩車本身都不會拿到積分，「所以至少給其中一輛車一點機會去拿分吧。」

列卡度直指角田裕毅不成熟。（Getty Images）

F1TV也向歷卡度問道，若角田在收到命令後早一點讓位，會否增加爬頭的機會，歷卡度說：「當然會，而且用軟胎的話，每一圈的損耗都很多，必須把握機會。」

角田裕毅在賽後訪問時，則表示不想談論事件，「不論是第13和第14名，我們本身就在積分區外，當時我正開始爬麥奴臣頭，本來已追到平排了，然後到最後幾圈才（跟歷卡度）換位。老實說，我不明白（這決定），我們要好好檢討……到最後，他（歷卡度）也沒有成功爬頭所以……隨便吧。」