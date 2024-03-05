田徑｜荷蘭天才女將兩周兩破世績　一開口受訪即惹熱議

去年2月，荷蘭田徑女將波爾（Femke Bol）以49.26秒打破塵封41年的室內女子400米世界紀錄，這名24歲的天才女將今年依然狀態大勇，日前再度改寫自己保持的世績，兩周之前，她才剛刷新過一次世界紀錄。



波爾再度刷新室內女子400米世界紀錄。（Getty Images）

在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的世界室內田徑錦標賽，波爾在初賽及複賽的成績都超過50秒，不過決賽則「由頭帶到落尾」，一舉跑出49.17秒奪冠，領先奪銀的同胞Lieke Klaver接近1秒，且再次打破自己保持的世界紀錄。

賽後她表示知道今場必須發揮出色才能勝出，「我知道起步後便要快放，再一次打破世界紀錄的感覺很奇妙。教練希望我能突破49秒，他們也認為我能做到，不過我只是很想贏這面金牌。」

其實在上月中的荷蘭室內錦標賽，她便跑出49.24秒，較去年的創下的世界紀錄再快0.02秒，與今次僅相隔不足兩周。而且除個人400米外，她在女子4x400米接力賽中，亦幫助荷蘭以3分25.07秒摘金，打破荷蘭全國紀錄。

波爾今次奪冠，甫開跑便快放領先。（Getty Images）

波爾在2024年的輝煌戰績不僅於此，上月初她還在法國梅斯（Metz）打破200米女子室內荷蘭紀錄，而且是在打破大會400米紀錄後僅1小時便做到。

聲音像米奇老鼠？

波爾多次刷新世績，無疑震撼田徑界，不過相比起成績本身，相貌可人的波爾卻因獨特的聲線在X（前稱Twitter）成為話題。一個擁有逾180萬粉絲的帳戶Massimo，在X上轉發她奪冠後受訪的影片，並寫道：「聽完波爾的賽後訪問，粉絲會想是不是米奇老鼠打破了世界紀錄。」

片段中波爾的聲線確實較高，有人留言表示同意：「閉上眼睛時，她的聲音聽起來的確像米奇」、「恭喜米妮奪冠」；不過絕大部分留言均炮轟這個專頁不應開這個玩笑，認為對波爾欠缺尊重，而且十分刻薄。