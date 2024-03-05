F1｜紅牛領隊性醜聞愈演愈烈　傳韋斯達賓一個條件下可離隊

F1（一級方程式）世界冠軍車隊紅牛的領隊漢拿（Christian Horner）被指性騷擾下屬，風波持續發酵，日前傳出韋斯達賓或會因而轉投平治車隊後，即有消息指他的合約中有一特別條款，自由身離隊的可能性確實存在。



紅牛車隊領隊漢拿被指性騷擾下屬一事影響極大，繼皇牌車手韋斯達賓的父親約舒韋斯達賓（Jos Verstappen）表明，漢拿倘留隊會令車隊「分裂」之後，兩個媒體包括F1 Insider和荷蘭《電訊報》記者雲夏倫（Erik van Haren）分別引述消息指，「韋少」與紅牛車隊的合約雖到2028年才屆滿，但內有一特別條款，若紅牛顧問馬高（Helmut Marko）離隊，韋斯達賓也可自由身離開。

韋斯達賓在紅牛奪獎無數，但也有可能因今次風波離隊。（Getty Images）

其中一個「爆料」媒體《電訊報》記者雲夏倫，正是首名爆出漢拿涉性騷擾下屬、並作詳細調查跟進報道的記者，他在有關韋斯達賓合約的報道寫道：「他的合約雖然在2022年才簽下、2028年到期，但如果馬高離開了車隊的話，他可以在每一季的季尾自由身離開。早前F1 Insider和《圖片報》曾報道此事，我們亦向紅牛的幾個消息來源證實了確有其事。」加上他過往報道有關韋斯達賓和紅牛的消息都準確，今次所說的「特別條款」也普遍獲採信。

英國《天空體育》報道，漢拿周一已約見韋斯達賓的經理人，展開「和談」。

漢拿能否令韋斯達賓留下來？（Getty Images）

若條款屬實，那是否表示被視為與漢拿平起平坐的馬高，也有可能離隊？多間外媒都指，紅牛的兩大陣營——奧地利的紅牛已故創辦人馬特希茨之子馬克馬特希茨（Mark Mateschitz）和泰國主持人許書恩（Chalerm Yoovidhya）對漢拿持不同意見，擁49%股權的馬克馬特希茨希望踢走漢拿，惟擁51%股權的許書恩力保漢拿，他上周現身巴林站，與漢拿顯得關係緊密。

許書恩（左）現身巴林站支持漢拿（右）。（Getty Images）

韋斯達賓（左）相當信任馬高（右）。（Getty Images）

已故的馬特希茨生前與馬高是好友，也極為信任對方，因此將紅牛車手學院和兩支旗下F1車隊的車手「生殺權」都交由馬高全權負責，去年已有傳馬特希茨離世後，紅牛車隊便爆發權鬥，由車隊成立起已出任領隊至今近20年的漢拿希望掌握更大權力，包括馬高擁有的權力。

「韋少」去年底受訪時，明言自己支持馬高：「我最重視忠誠和尊重，我從馬高身上感受到相向的尊重，我不會讓他失勢的。」F1 Insider報道指，韋斯達賓父子、馬高、「天才設計師」紐維（Adrian Newey）都希望漢拿離隊，若然許書恩一方繼續力保漢拿，前述幾位車隊關鍵人物有機會一同離開。