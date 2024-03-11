英超︱熱刺4：0大勝維拉 拿下爭奪前四歐聯入場券關鍵勝仗
撰文：吳慕兒
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英超第四位的阿士東維拉，主場迎戰第五位的熱刺，一場歐聯入場券關鍵一仗，維拉主場在下半場中段10人應戰下，吃下0：4大敗。
阿士東維拉周中才踢完歐協聯賽事，球員身心狀態難免打折扣，領隊艾馬利以突擊戰術應戰，半場與熱刺踢成0：0，下半場早段熱刺憑占士麥迪臣和班蘭莊臣的入球領先2：0，65分鐘維拉隊長約翰麥甘尼（John McGinn）一次魯莽攔截紅牌被逐，更令維拉無力反撲。
補時階段孫興慜、迪姆華拿各入一球，助熱刺4：0大勝維拉。賽後維拉28戰得55分仍守在第四位，不過少踢一場的熱刺已將差距收窄至2分，重奪歐聯席位主導權。
周日英超其他賽事，白禮頓主場1：0小勝諾定咸森林，韋斯咸在半場落後兩球劣勢下，追成2：2賽和般尼。
周日英超戰果：
阿士東維拉 0：4 熱刺
白禮頓 1：0 諾定咸森林
韋斯咸 2：2 般尼
利物浦 1：1 曼城
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