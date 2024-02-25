英超｜阿仙奴主場4:1輕鬆大炒紐卡素 聯賽6連勝
撰文：凌逸德
出版：更新：
英超周六尾場，阿仙奴主場4:1大炒紐卡素，錄得聯賽6連勝，保持爭標希望。
兵工廠今仗控制戰局，上半場已攻勢不斷，18分鐘一次角球頭槌攻勢，紐卡素門前一片混亂，喜鵲後衛保治文擺烏龍撞入自己龍門。至24分鐘馬天尼利右路傳中，夏維斯撞入，半場領先2:0。
阿仙奴下半場繼續狂攻，在65分鐘及69分鐘分別由布卡約沙卡及基域諾射入。紐卡素要到84分鐘，才由祖爾韋洛克破蛋。
阿仙奴全取3分後，暫以58分排第3，落後榜首利物浦2分。
足球熱話｜球員「剪襪」為了什麼？ 英主播促英超賽會立例禁止英超｜曼城1：0贏賓福特升上次席 落後榜首利物浦僅1分英超︱車路士又搶白禮頓人才 17個月內第11人戰績卻無大改進英超｜拉舒福特「散步防守」影片瘋傳 一項數據暫錄個人最差英超︱水晶宮領隊鶴臣離任 去年捱義氣歸隊 近日爆健康危機英超｜盧頓隊長洛克爾親述死過翻生經歷 「心臟曾停頓2分40秒」英超｜曼聯作客2：1盧頓續居第6 理應大勝最終險勝的3點觀察英超︱凱倫心口入球有心定無意？ 本尊親解：我100%刻意那樣做英超︱凱倫入球停不了 閃電梅開二度領曼聯2：1作客險勝盧頓英超︱白禮頓5：0錫菲聯 三笘薰被誇張踢跌球迷怒呼：終身停賽英超｜利物浦穩坐榜首 卻一周內失5名主將 爭冠路上傷兵滿營英超速評｜曼城1：1逼和車路士 力保今季主場不敗 失爭標主動權