英超｜阿仙奴主場4:1輕鬆大炒紐卡素　聯賽6連勝

英超周六尾場，阿仙奴主場4:1大炒紐卡素，錄得聯賽6連勝，保持爭標希望。



阿仙奴主場4:1大炒紐卡素。(路透社圖片)

兵工廠今仗控制戰局，上半場已攻勢不斷，18分鐘一次角球頭槌攻勢，紐卡素門前一片混亂，喜鵲後衛保治文擺烏龍撞入自己龍門。至24分鐘馬天尼利右路傳中，夏維斯撞入，半場領先2:0。

阿仙奴主場4:1大炒紐卡素。(路透社圖片)

阿仙奴下半場繼續狂攻，在65分鐘及69分鐘分別由布卡約沙卡及基域諾射入。紐卡素要到84分鐘，才由祖爾韋洛克破蛋。

阿仙奴主場4:1大炒紐卡素。(路透社圖片)

阿仙奴全取3分後，暫以58分排第3，落後榜首利物浦2分。