台男食飯突「石化」！全身僵硬手握筷子毫無反應　獲救後記憶空白

台灣台中市江姓男子是電信業員工，前天（3日）在南屯區一家火雞肉飯名店用餐時，突然拿著筷子，一動也不動，彷如「石化」，老闆發現後，趕緊通知警員、消防員到場，救護人員經檢測，發現江男是低血糖導致，將江男送醫治療後，江男直說「記憶空白」，但感謝店家與警員、消防員協助。



第四警分局黎明所警員蔡鈞亮、謝松佑，5日接獲南屯區一家知名火雞肉飯店家報案，稱店內用餐的江姓男子（45歲）拿著筷子突然全身僵硬一動也不動，需要救援。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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警員連忙趕赴台中市南屯區黎明路二段店內查看，看見江男獨自坐在用餐區，雙眼無神看著前方，全程維持手持筷子的動作，任憑旁人如何拍肩輕喚，江男始終無動於衷。警員一方面通報救護人員到場，一方面檢視其隨身物品，得知江男身分後，透過其手機人臉辨識系統解鎖，協助聯繫家屬告知緊急狀況。

救護人員到場初步檢測，發現江男處於低血糖狀態，趕緊對其施以補充葡萄糖治療，將他送往林新醫院救治。江男清醒後表示，腦海中只憶起自己準備要用餐隨即失去意識，等到醒來卻發現躺在醫院，對於先前的記憶完全空白，非常感謝店家和警員、消防員的救命之恩。

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火雞肉飯老闆說，江男是店內常客，當日中午用餐時段天氣非常炎熱，他見江男走進店裏點餐時的狀態，不若以往感覺有異，當時他還主動倒了一杯水給江男飲用，送餐時發現點了滿桌菜的江男，僅拿起筷子始終沒有動口，才會主動上前關心，沒想到江男雖然眼睛是睜開，但嘴巴始終緊閉不發一語。

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老闆說，有出手拍拍江男，發現江全身肌肉緊繃，對外界刺激毫無反應，一時嚇壞，連忙請求警察協助，幸好顧客無大礙，也算作了一件功德。第四警分局長李建興說，民眾平時應多留意自身身體狀況，隨時自我檢查，避免意外狀況發生；若遇緊急狀況，可立即撥打電話報警或至鄰近警察機關報案請求協助。

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