台灣售「快樂凶宅」價格親民　地產代理曝死因惹熱議：沒有很凶

房價高漲，許多人一輩子可能要花盡積蓄才能買房子，而凶宅的價格相對來說比較親民，因此有人會將腦筋動到這方面。有房仲日前發出一間「快樂凶宅」，他聲稱在房子裡過世的人是嗑藥過量，因此「沒有很凶」，文章曝光後引起熱議。



台灣一名房仲（港稱地產代理）在Facebook社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」發文，他表示手上有1間雙車庫大別墅，2年前屋主自己經營民宿，但有客人在屋內打針吃藥過量逝世，客人離世後屋主還自住了一段時間，後來是空間不夠，於是搬到農舍去。

【相關文章】住凶宅超恐怖經驗：去廁所覺得「被人望」 一查才知前身是這地方（點擊放大瀏覽）：

+ 21

房仲進一步表示，這間別墅有8房2廳5衛，原開價1380萬台幣，現在只要980萬台幣，建坪62.4坪、地坪36.6坪，屋齡共29年還有雙車庫。雖然曾有客人服藥過量離世，導致房子變成凶宅，但也算是一間「快樂凶宅」，沒有很凶。

【延伸閱讀】租屋合約一簽3年全層得自己住 以為執到寶 直到夜半「佢」出現（點擊放大瀏覽）：

+ 26

資訊一出，網友瞬間笑瘋，「很chill的凶宅」、「所以是快樂宅」、「原來是爽死」、「頭一次聽過凶宅還有分類為『快樂凶宅』的，這個社群多了一個新名詞」、「大家一起high的概念」。

另外，也有不少人覺得價格合理，表示有興趣想看房，「有興趣」、「可以買嗎」、「這間就有便宜」。

延伸閱讀：

2平台併購「市占逾80%」 公平會：可能獨佔、壟斷

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】