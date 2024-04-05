住凶宅超恐怖經驗：去廁所覺得「被人望」　一查才知前身是這地方

我家2004年買了一處院子，剛開始住進去沒覺得有什麼，後來慢慢變的詭異起來。



文：十里春風（發表於靈異社區）

那時候我們還小，但是自己在屋裏的時候，總感覺四周牆角有人看着你。

寫作業也覺得有人從背後看着你寫，背後汗毛都炸起來……

媽媽起初仍不肯搬家 直到……（點圖放大閱讀）：

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我爸媽做生意，有時候回來很晚，我和弟弟妹妹如果是白天就不在屋裏，搬個板凳坐在外面太陽底下才覺得好一些，房間裏就很陰冷。

住了大概一年多，我們三個輪流給我媽説，不住要搬家，開始我媽還説我們，後來，有一次我爸睡覺我從他旁邊走過，看見一塊露着的頭皮，沒頭髮，我就告訴我爸，後來一個星期不到，我爸就禿了，頭髮掉的稀稀拉拉，眉毛鬍子都掉了。

更詭異的是我們養魚魚死光，養了一隻烏龜第一天玩了一會，第二天開始縮着腦袋就在沒出殼，就這麼死了。

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從來不敢一個人去上廁所，總覺得有人偷看你。

慢慢的我爸我媽也不舒服，我家隔壁又中煤毒死了兩人，我媽就打電話問家裏的算卦先生，人家説我們這個地方是陰宅，最多住5年，要不然會有血光之災。

我媽打聽了一下，以前我們這邊是槍斃人的地方，沒辦法，又把這個院子賣了，買了別的地方住了4年。

後來買我家院子的女主人，跟我爸一樣掉頭髮。男主人後來喝酒去世了……

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我到現在30歲，常常做夢還在那個院子裏。還有過了好多年我總覺得背後涼嗖嗖，現在慢慢好了。不能不信，真的，住在那真的很害怕！

我還在那見過一次親人的魂，我舅舅癌症，我爸媽給他錢去老家看病，死前迴光返照，能吃能喝還能走路，給我爸媽打電話哭着説欠我媽的錢，以後好了掙錢還我爸媽，第二天家裏就打電話説是去了。

第二年開春還有點冷，放學晚，回家的巷子迎面走來一個人，我心裏還想怎麼跟我舅舅穿着打扮那麼像，白襯衣，黑褲子，布鞋。就是看不清臉。我想我是不是近視加重了。然後天上有人放風箏我抬了一下頭，再回過神，人就沒了！一邊是一條溝，一邊是一堵牆。

我嚇的跑回家，我媽在做飯，我説了經過，我媽還罵我胡説。心裏還挺委屈，直到後來搬家了。再説起來，我媽説可能你舅舅放心不下，過來看看我們，那時候不敢説，害怕嚇到我。

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