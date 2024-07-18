23歲男子開BMW載女友上山避暑　引擎突起火全車燒剩殘骸

整輛車燒成殘骸！



台灣阿里山公路17日發生一宗火燒車事件，一名青年開著寶馬（BMW）載著女友要上山避暑，沒想到開到一半引擎突然起火，嚇得他拉著女友逃命。

一名台灣青年開BMW載女友上阿里山避暑，沒想到開到一半引擎突然起火，嚇得他拉著女友逃命，整台寶馬燒剩殘骸。（記者爆料網）

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據事件發生所屬轄區警方竹崎分局表示，事發確切地點在嘉義縣台18線51.5公里處，17日早上11點3分左右接獲報案，旋即會同消防隊及救護車趕往。

抵達後經了解得知23歲沈姓男子，當下是開車載著女友上山避暑，行經該處時突然引擎冒煙，馬上把車停在路邊，但沈男才正要靠近引擎查看，突然有大量濃煙跟火苗竄出，他趕緊拉著女友逃到一旁報案。

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而因天熱關係，火勢燃燒更旺，警消到場時整輛車已經全面燃燒，火勢撲滅後整輛車燒得只剩殘骸，確切起火原因目前由消防局火調科調查中。

火警當下的畫面也被民眾拍下，投稿到「記者爆料網」，整輛車燃燒成火球的畫面怵目驚心。

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