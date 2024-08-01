「女關公」登場！高雄美女乩童遶境　網民嘆看不出她已是4孩媽媽

台灣高雄大寮區潮寮里關天府近日舉行遶境，隊伍中由26歲邱羿甄擔任關聖帝君的乩童，騎着白馬、拿關刀引起網民關注。對此，台南開基玉皇宮表示，邱羿甄已是4寶媽，身高159厘米、43公斤的她能拿起2米的關刀，非常辛苦。



高雄一名26歲女乩童讓關公上身，引起網友討論。（Facebook / @台南廟會神佛介紹站）

台南廟會神佛介紹站近日上載出邱羿甄起乩的影片，吸引3500多名網民按讚留言。影片顯示，邱羿甄身穿黑色露肩上衣，肚子圍着有「關」字的甲裙；她先扶着膝蓋讓關聖帝君上身，隨後擺起堅毅的表情、手拿旗幟，一步一步跟着香爐移動。

網民看完紛紛留言：

．「好美的神明代言人」

．「關老爺變成女兒身…哈哈」

．「據史書記載，關老爺喜歡打赤膊」

．「關公還做美甲」

．「關老妹太兇了」

．「扶退乩那職位有缺人嗎」

．「一降駕的動作一點都不像關聖帝君，一點都不莊嚴，帝君降駕都會整理一下祂的鬍鬚」

．「喜歡就看，不喜歡就少說兩句，各位互相尊重一下吧」



更多女子「關公上身」照片：（按圖了解）

26歲兼已有4個孩子的女生，早前乩童讓關聖帝君上身。（Facebook / @台南開基玉皇宮）

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台南開基玉皇宮表示，關天府主祀武聖關聖帝君，7月28日由年輕的主事者簡豐吉率隊，一轎八神尊加上陣頭，分乘七輛遊覽車，包括七匹王爺馬，開赴台南開基玉皇宮領旨，再轉赴三王分靈廟南鯤鯓進香，並返回大寮當地大廟潮龍寺參拜和遶境。

台南開基玉皇宮指出，簡豐吉父親簡信全曾擔任湖寮里的「村長」，當年曾幫忙募集兩千萬元台幣興建潮龍寺。自稱一向很「鐵齒」的簡豐吉，近幾年在弟弟、妹妹、甚至太太邱羿甄都被神明採為生乩之後，變得極虔誠「相信一切都是神明冥冥之中的安排，人不見得能勝天」。

台南開基玉皇宮表示，關天府進廟兩位關聖乩身俱是女性，「簡太太」才26歲，已是4個孩子的媽。她身騎駿馬，手持青龍偃月刀，今天已連過好關，身高只有159厘米，體重才43公斤，纖細嬌小，卻要拿200公分的關刀，還要騎馬，非常辛苦。

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