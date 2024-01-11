台灣社團｢洪門108將｣辦尾牙　108名高衩辣妹性感迎賓極墟冚｜多圖

台灣社團桃園「洪門108將」8日在來福星飯店席開168桌辦尾牙。



擔任禮生的108名正妹超吸睛，排場不輸去年引發喧然大波的明仁會春酒。

統促黨總裁「白狼」張安樂也是座上賓。

點圖放大看看當晚「盛況」及更多這群「美女禮生」的照片：

+ 20

社團「洪門108將」社團8日廣邀各地朋友參加年終聚餐，除了佳餚和表演外，進場時還有108名禮生分列樓梯兩側，從1樓開始一字排開，從門口一路排開站到樓梯上，穿梭桌間與洪門子弟聊天合影，氣氛熱絡。

由於正值台灣大選投票力前幾天，桃園市八德警方接獲消息，事前強力告誡、約制不得於會場中出現與黑幫相關服飾及旗幟等物品，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

現場出動數十名荷槍實彈警力在場盤查、搜證，經盤查約600名與會人士，發現有統促黨人士與會。

【相關圖輯】台黑幫春酒「過百旗袍辣妹」鞠躬送客極震撼 傳香港這社團也到賀（點擊放大瀏覽）：

+ 11

禮生們穿著白色旗袍、顏值超高，引起網友熱議。

據悉，現場108名禮生是有經過嚴格挑選，身高從165厘米到170厘米不等，各個長得很標緻，宛如一群模特兒會場，108名身著白色高衩禮服正妹，穿著同一款露肩白色短裙禮服，合身的剪裁，更凸顯禮生的好身材。

現場眾星雲集，統促黨總裁「白狼」張安樂也到場力挺，陣仗不輸去年明仁會春酒，節目尾聲禮生上台合影時，台下更是手機一台台捕捉她們的身影，餐會結束，也與總會長鄭守博手拿著「洪門啤酒」，喊出「喝洪門啤酒、交天下朋友」的口號，引發話題。

【相關圖輯】台黑幫春酒170旗袍辣妹「美女老闆」超強背景曝光 連BBC也曾介紹（點擊放大瀏覽）：

+ 13

據了解，「洪門108將」已經連續好幾年在桃園八德區舉行年終聚餐，是存在已久的社團，今年聘請108名辣妹禮賓，比往年盛大，加上正值大選前夕，格外引發關注。

八德警方針對與會人士主動個別攔檢、盤查、辨識、搜證，以查明有無黑幫分子聚集或其他不法情事，相關搜證影像將報請地檢署認定，如有不法必定依法嚴究。

延伸閱讀：

高端合約拖延不公布！專家直言就是擔心有弊案

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】