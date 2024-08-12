黃子佼藏未成年少女色情片案　受害人再增41名　最小年僅11歲

台灣主持人黃子佼2023年被指控性騷擾，後因罪證不足而不獲起訴，隨後又被踢爆藏有上百部裸露色情片，當中7部涉及未成年少女，被台灣檢方依違反「兒童及少年性剝削防治條例」起訴。

據台媒今日（12日）報道，台灣檢方再查出新證據，未成人影像受害者增至約41人，年紀最小僅11歲。台北地方法院於今日下午4時再度傳喚黃子佼出庭答辯。



據此前報道，黃子佼2023年遭爆料涉嫌性侵未成年少女，檢警從黃子佼住處查扣的證物中，赫然發現1個隨身硬碟中，藏有7部從「創意私房」購買的未成年女子裸露胸部、陰部從事自慰或性交的影片。購買日期從2017年8月8日開始，到2023年7月8日為止共6年時間。

此前檢察官考量黃子佼坦承犯行，深表悔悟，且查無黃子佼散布或販賣等情形，犯罪情節尚非重大，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，處分期間2年，需繳庫120萬元，另外要寫至少1200字的悔過書，並親筆簽名。

事件爆發後，引發社會輿論撻伐，質疑緩起訴處分過輕。檢察官依法定職權，將緩起訴處分送高檢署再議，高檢署認偵查還不完備，因此發回續查，檢察官再次調查後，決定改依法提起公訴，由台北地方法院進行審理。

黃子佼（視覺中國）

7月15日，案件首度開庭，黃子佼翻供拒絕認罪，辯稱影片是在《兒童及少年性剝削防制條例》新法前下載，且並無重製散播，又稱「時間有點久」並不確定當初下載的未成年人影片，是否就是檢方所起訴的7支影片。

這期間，檢方再次逐一清查硬碟內容發現，除了此前的7支影片外，未成年人受害者新增至41名，其中受害少女年紀最小僅是11歲的小學生，檢方遂向法院申請併案處理。

今日下午4時，台北地方法院再次傳喚黃子佼出庭答辯，但面對記者提問，黃子佼全程沉默未做任何回應。