台版N號房｜黃子佼購買私密片網站「創意私房」　主嫌藏身香港

有台版N號房之稱的情色論壇網站「創意私房」,因為是台灣藝人黃子佼購買未成年私密片的來源而備獲關注,據了解,該網站負責人「老馬」將網址登機和主機都架設在美國,人則藏身香港,台媒報道有稱其為大陸籍亦有稱其是香港籍。



7月19日台媒報道稱,有駭客不滿台灣政府對於「創意私房」束手無策,無法有效阻絕非法影像擴散,直接攻擊刪除該站所有性影像片庫,消息傳出,網民一片叫好。



7月19日,駭客團體摧毀該論壇後,置換首頁並留下「Maitufang is a crime, whether you are a Webmaster or a Member. Zero tolerance towards sexual abuse and exploitation of children」,中文則寫道,「創意私房就是犯罪,不論你是站長或是會員。對兒童性虐待和性剝削零容忍。」

「創意私房」曾衍生出藝人黃子佼購買未成年私密片風暴,另有至少80名高級會員本週遭搜索調查,成員包括醫師、老師、工程師,根據《兒少性剝削防治條例》,他們都是助紂為虐的犯罪網站共犯,全案由台中地檢署積極偵辦中。不過,「老馬」卻一直逍遙法外,台媒報道稱,老馬目前藏身在香港,要將他緝獲恐不容易。

創意私房採會員制 主嫌藏身香港

台媒報道稱,「創意私房」成立於2012年,網址和主機都在美國,影片以台灣、港澳及中國大陸地區分門別類,包括有「老馬私房菜」、「重口私房菜」、「「台灣私房菜」、「香港私房菜」、「烹飪視訊」,影片總數多達20萬片。

創意私房片庫除性愛影片,也有不少台灣的校園霸凌片,例如網站上就有多部國、高中生遭逼迫吃屎喝尿的影片,還有群毆、扒衣、拍裸照的畫面,拍攝者甚至還恐嚇受害者說:「如果妳不乖乖聽話,就要把之前拍的裸照上傳!」,被稱為「台版N號房」。

更離譜的是還有「內部事務(點菜下單)」,意即由會員指定女星、小模、啦啦隊員及女主播,懸賞「圖幣(平台幣、與人民幣等值)」求片,內容從裸露照到偷拍影片都有,其中不乏被害未成年國高中少女,甚至附上真實姓名、工作地點、拍攝活動場景或個人資訊。

藝人黃子佼無故持有未成年性影像,依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴,台北地院昨天傳喚黃答辯,案情出現重大變化,黃一改認罪口供否認犯罪。(聯合報授權使用/記者王聖藜攝)

此前有「創意私房」資深會員報料稱,版主「老馬」可能是1980年生的中國大陸籍人士,早期「創意私房」也開放陸籍網友加入,其中「本家私房菜」就是專門外洩大量的中國偷拍影片,不過後來影片外洩嚴重,「老馬」因此不允許中國網友加入,也拒絕QQ登錄,會員主要以非大陸人士為主。另有台媒報道稱,老馬是港籍人士。

而會員若上傳影片、照片給平台,平台審核後認為品質可以販賣,就會派管理員與會員聯絡,每一影片價格在50人民幣到500人民幣,平台與會員對半分帳,後續會根據銷售狀況調整,且終生收益。

該資深會員分析,「創意私房」能在色情網站界屹立不搖有四個原因,第一,更新速度極快,幾乎每天上新片;第二,網站拆帳明確,很多「製片者」都將「創意私房」視為長期合作對象;第三、原創性很高,因為要與臉書、其他網站競爭,「老馬」要求網站的資源「是別的地方沒有的」,除了有外流影片舉報機制,「老馬」也管制外部的免費影片內流進網站充數,會員若檢舉混充影片成功就能取得圖幣。

第四點也是最重要一點,創意私房不走傳統經營模式,沒有明確幹部,「老馬」不接觸金流,旗下僅有不到十個代理人幫忙處理金流、推廣網站招募會員(可抽成會員費10%)及查緝影片外流(每查到一片可獲得不定額圖幣)。而彼此之間與「老馬」都是一對一聯絡,互不認識,增加檢警查緝難度。

目前創意私房已遭滅站,據傳有高階會員儲金遠超數十萬,現都已開始擔心「老馬」捲款潛逃,留在網站內的「圖幣」將付諸東流。

補習班負責人涉「創意私房」墮樓身亡 疑偷拍女學生上廁所

日前台灣有一名41歲蘇姓男子,在新北市中和區經營補習班,但日前因涉及「創意私房」偷拍遭檢警約談。

據了解,蘇男本身也是「創意私房」的會員,台中地檢署是在7月17日指揮警方偵辦違反兒少性剝削防制條例案件,才查出蘇男。警方指出他以針孔偷拍女學生上廁所影像,至少有數十名女學生受害,還有上百部影片都被查扣,犯罪事證明確。他7月19日在住家墮樓,不治身亡。