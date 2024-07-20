台版N號房｜黃子佼購買私密片網站「創意私房」　主嫌藏身香港

有台版N號房之稱的情色論壇網站「創意私房」，因為是台灣藝人黃子佼購買未成年私密片的來源而備獲關注，據了解，該網站負責人「老馬」將網址登機和主機都架設在美國，人則藏身香港，台媒報道有稱其為大陸籍亦有稱其是香港籍。



7月19日台媒報道稱，有駭客不滿台灣政府對於「創意私房」束手無策，無法有效阻絕非法影像擴散，直接攻擊刪除該站所有性影像片庫，消息傳出，網民一片叫好。



7月19日，駭客團體摧毀該論壇後，置換首頁並留下「Maitufang is a crime, whether you are a Webmaster or a Member. Zero tolerance towards sexual abuse and exploitation of children」，中文則寫道，「創意私房就是犯罪，不論你是站長或是會員。對兒童性虐待和性剝削零容忍。」

「創意私房」曾衍生出藝人黃子佼購買未成年私密片風暴，另有至少80名高級會員本週遭搜索調查，成員包括醫師、老師、工程師，根據《兒少性剝削防治條例》，他們都是助紂為虐的犯罪網站共犯，全案由台中地檢署積極偵辦中。不過，「老馬」卻一直逍遙法外，台媒報道稱，老馬目前藏身在香港，要將他緝獲恐不容易。

創意私房採會員制 主嫌藏身香港

台媒報道稱，「創意私房」成立於2012年，網址和主機都在美國，影片以台灣、港澳及中國大陸地區分門別類，包括有「老馬私房菜」、「重口私房菜」、「「台灣私房菜」、「香港私房菜」、「烹飪視訊」，影片總數多達20萬片。

創意私房片庫除性愛影片，也有不少台灣的校園霸凌片，例如網站上就有多部國、高中生遭逼迫吃屎喝尿的影片，還有群毆、扒衣、拍裸照的畫面，拍攝者甚至還恐嚇受害者說：「如果妳不乖乖聽話，就要把之前拍的裸照上傳！」，被稱為「台版N號房」。

更離譜的是還有「內部事務（點菜下單）」，意即由會員指定女星、小模、啦啦隊員及女主播，懸賞「圖幣（平台幣、與人民幣等值）」求片，內容從裸露照到偷拍影片都有，其中不乏被害未成年國高中少女，甚至附上真實姓名、工作地點、拍攝活動場景或個人資訊。

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院昨天傳喚黃答辯，案情出現重大變化，黃一改認罪口供否認犯罪。（聯合報授權使用／記者王聖藜攝）

此前有「創意私房」資深會員報料稱，版主「老馬」可能是1980年生的中國大陸籍人士，早期「創意私房」也開放陸籍網友加入，其中「本家私房菜」就是專門外洩大量的中國偷拍影片，不過後來影片外洩嚴重，「老馬」因此不允許中國網友加入，也拒絕QQ登錄，會員主要以非大陸人士為主。另有台媒報道稱，老馬是港籍人士。

而會員若上傳影片、照片給平台，平台審核後認為品質可以販賣，就會派管理員與會員聯絡，每一影片價格在50人民幣到500人民幣，平台與會員對半分帳，後續會根據銷售狀況調整，且終生收益。

該資深會員分析，「創意私房」能在色情網站界屹立不搖有四個原因，第一，更新速度極快，幾乎每天上新片；第二，網站拆帳明確，很多「製片者」都將「創意私房」視為長期合作對象；第三、原創性很高，因為要與臉書、其他網站競爭，「老馬」要求網站的資源「是別的地方沒有的」，除了有外流影片舉報機制，「老馬」也管制外部的免費影片內流進網站充數，會員若檢舉混充影片成功就能取得圖幣。

第四點也是最重要一點，創意私房不走傳統經營模式，沒有明確幹部，「老馬」不接觸金流，旗下僅有不到十個代理人幫忙處理金流、推廣網站招募會員（可抽成會員費10%）及查緝影片外流（每查到一片可獲得不定額圖幣）。而彼此之間與「老馬」都是一對一聯絡，互不認識，增加檢警查緝難度。

目前創意私房已遭滅站，據傳有高階會員儲金遠超數十萬，現都已開始擔心「老馬」捲款潛逃，留在網站內的「圖幣」將付諸東流。

補習班負責人涉「創意私房」墮樓身亡 疑偷拍女學生上廁所

日前台灣有一名41歲蘇姓男子，在新北市中和區經營補習班，但日前因涉及「創意私房」偷拍遭檢警約談。

據了解，蘇男本身也是「創意私房」的會員，台中地檢署是在7月17日指揮警方偵辦違反兒少性剝削防制條例案件，才查出蘇男。警方指出他以針孔偷拍女學生上廁所影像，至少有數十名女學生受害，還有上百部影片都被查扣，犯罪事證明確。他7月19日在住家墮樓，不治身亡。