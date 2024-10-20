6旬婦常頭暈拖9個月腸內塞滿腫瘤已癌末　醫生：馬桶顏色害了她

台灣肝膽腸胃科醫生王威迪日前在節目「醫師好辣」中分享，他曾遇過一名60歲的婦人，對方起初因經常在起身後感到頭暈、眼前一片黑而至診所就醫，並在抽血後發現血色素僅有6點多（正常值為12），但由於婦人已停經且自稱無血便問題，故醫生推測應是缺鐵性貧血，於是便開了一些鐵劑供她服用。



經過3個月的藥物治療後，婦人的頭暈症狀並未改善，血色素也依然只有6點多，但婦人仍稱一切正常，故醫生只好再開3個月的鐵劑。

因為是紅色馬桶，所以沒察覺自己有血便問題：

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3個月過去，婦人再度頭暈，即使醫生建議她至腸胃科接受進一步檢查，但她依然回絕，怎料又過3個月後竟在家中昏倒，嚇得家人火速帶她掛急診。

婦人住院後坦承，由於家中馬桶是紅色，導致她一直沒發現自己解出血便。（示意圖，unsplash@curology）

婦人在住院後終於點頭接受大腸鏡與胃鏡檢查，並向醫生坦承由於家中馬桶是紅色，導致她直到住院才知道自己解出血便。另外，大腸鏡檢查結果出爐後，醫生更發現其腸內已被腫瘤塞滿，不但只剩拇指大小的空間，癌細胞還已轉移至肝臟，確定罹患大腸癌末期。

王威迪補充，貧血是大腸癌的常見症狀之一，但若是腫瘤表面出血而引發貧血，病程往往還在第三期。王威迪坦言，若婦人家中安裝白色馬桶，或許她便可提早發現自己有血便問題。

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