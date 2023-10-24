洛杉磯淪「嫖客天堂」？數百妓女大白天裸露招客　小巷上演活春宮

美國加州1961年正式將賣淫列為非法行為，不過該州今年通過新法禁止警方逮捕在街頭閒晃拉客、企圖賣淫者，增加警察執法難度。



《紐約郵報》記者走訪洛杉磯（Los Angeles）紅燈區，發現大量性工作者光天化日之下只穿丁字褲、內褲和高跟鞋招客，街頭也避孕套四散，直言原先賣淫活動只在半夜進行，現在則是全天候都在上演。

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加州1995年生效的《反遊蕩法》（Walking While Trans）禁止在公共場所遊蕩以從事賣淫活動，三藩市民主黨參議員維納（Scott Wiener）認為條文內的執法標準不明確，導致警察和檢察官對變性人、黑人和拉丁裔婦女進行主觀臆斷，有種族歧視風險，因此去年起草《人人更安全街道法案》（Safer Streets for All Act，又稱SB357號法案），讓從事賣淫為目的的遊蕩除罪化，州議會去年通過後，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）7月簽署生效。

《紐郵》記者近日前往洛杉磯南部（South Los Angeles）的菲格羅亞街（Figueroa Street），發現數百名妓女（包含看似未成年者）在街頭招客，震驚表示「以前這種活動只發生在大多數人看不到的晚上，但現在是24/7。現在你下午2點開車經過也看得到，街角有10個女孩，避孕套散落一地」。

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記者說道：「當你經過小巷時，會看到男女在進行性行為，一位母親和孩子們得開車經過，這太荒謬了，只有上帝知道這對那些看到的孩子會有什麼影響。」

在當地工作的洛杉磯警局消息人士透露，妓女以最低40美元的價格進行性行為，平均價格則為每次160美元或更少，有些人稱每晚收入高達1,000美元，還有固定客戶帶她們環遊世界。

在新法生效後，警察不再能阻止婦女進行性交易，唯獨能扣留未成年者，將她們轉介給兒童和家庭服務部。然而，消息人士稱，就算被抓通常幾天後又會回到街上。

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洛杉磯警局紅燈區助理局長喬恩（Jon Pinto）統計，約95%的女性性工作者都有皮條客（pimp），這些人與街頭幫派關係密切，甚至會抽光所有的收入。

打擊性販賣的非營利組織Journey Out則發現，皮條客會從其他州招募年輕女性到洛杉磯，同時束縛身心，讓她們沒意識到自己被販賣。

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