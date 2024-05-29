斥Hebe是雙面人　台星劉樂妍：大陸打台灣只要30分鐘不會死很多人

隨著台灣賴清德上任，兩岸緊張形勢延燒到演藝圈。



央視新聞微博本月22日發文反台獨「中國終將實現完全統一」，大陸明星接棒轉發按讚，侯佩岑、張韶涵、歐陽娜娜率先表態保住工作。

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但陸網友疑似展開獵巫行動，整理表格列出至今未表態的台灣藝人，搞得演藝圈人心惶惶。

對此，「女版黃安」劉樂妍則隔空點名指田馥甄是雙面人，更稱對岸若發動戰爭「30分鐘就結束，不會死很多人」。

回應為何沒轉發央視反台獨訊息：我以為我已經是大陸人（點圖放大看看劉樂妍的貼文）：

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劉樂妍近年來赴大陸工作，她先前曾坦言在大陸演戲路似乎不太順遂，後來則改轉成以直播帶貨為主。

而近來許多台籍藝人都遭大陸網友點名要表態，劉樂妍26日則用簡體字發文寫道：「我跟大家一樣，在吃瓜，我就看，台灣藝人有哪些變色龍，想要兩面討好的雙面人！ 死好！結果，一堆粉絲在我的文章底下留言點名說：劉樂妍，你怎麼沒有轉發？ 」

劉樂妍直言，自己到大陸工作已經8年，被粉絲一問才發現「自己覺得我根本已經是個大陸人了」，她還曬出自己在大陸的台灣居民居住證、中國銀行提款卡和台灣居民來往大陸通行證，並補充說道：「我回家八年了，請大家不要那麼見外，不然我會傷心的。」

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此外，她還隔空點名田馥甄，「我以為是田馥甄那種人才要轉發中國必定統一，原來我還需要轉發呀？真的好傷心，好難過，好見外……我好傷心。」

發文一出，引來眾多大陸網友聲援喊讚。其中，還有網友好奇問：「講真，要是打台灣妳同意嗎？妳有家人在那裡呢？」

劉樂妍則是回說：「我當然同意啊，哈哈哈，而且我估計，這個戰爭30分鐘就結束了，不會死很多人的，夠長吧？」

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