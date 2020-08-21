【觀察】台灣之光還是台灣沾光？　「八面玲瓏」的林書豪

林書豪在2012年以「林來瘋」（Linsanity）在美國NBA一戰成名，之後便被台灣媒體稱為「台灣之光」，不過林書豪其實從小在美國「土生土長」，所以更嚴格來說，應該是「台灣沾光」。 近期台媒報道，「台灣之光真的回來了」，因為林書豪被傳出在2020年7月底取得台灣護照的消息。

林書豪已取得台灣護照。（台北市議員鍾小平提供）

林書豪此前是台灣認定的「無戶籍國民」，依照台灣法律規定，只要父母其中一人是台灣人，則子女便是「準國民」身份，但林書豪本人尚未取得台灣戶籍，而根據台灣國籍法第6條規定，若有殊勛於中華民國者，便能申請「歸化」，同時根據法律，以這種方式「歸化」的台灣人似乎能保留「雙重國籍」。根據台媒報道，為此林書豪父親尋求民代幫忙，請台灣內政部、外交部協助，讓兒子取得中華民國國籍。

不過在台媒和立委的爆料中，林書豪目前僅取得「無戶籍護照」，而對於究竟林書豪是否取得中華民國國籍仍不確定，雖然報道中顯示林書豪似乎非常有意願取得戶籍，這將涉及到林書豪有無服兵役的義務。此外，根據CBA的報道，林書豪在8月16日已經啟程返美，或可理解為林書豪並未放棄美國國籍。

外界分析，林書豪意欲取得台灣護照的主要原因可能是考慮其在CBA的生涯發展，主因是CBA對外籍洋將有愈來愈多的限制，而林書豪未來或許能以台胞的身份，以不佔球隊洋將名額的前提下，繼續征戰CBA。不過，外界也有看法認為林書豪試圖透過在CBA的優異表現，爭取重返NBA的機會。

NBA無疑是全世界最高的籃球殿堂，2019年林書豪從NBA轉戰CBA，彼時還有「NBA放棄他」一說，而在加入CBA北京首鋼隊後，他成為台灣「酸民」眼中到大陸「撈錢」的「中國豪」，如今又因為選擇拿台灣護照重新變成「台灣之光」。其間的社會輿論變化之大超乎想像。

【籃球】林書豪未知會否續戰CBA 一直「被打」與規則有關？

▼ 圖輯｜林書豪生涯效力過的球隊

+ 8 + 7 + 6

而林書豪之所以具有爭議，主要原因還是他的知名度以及背負的文化符號所致，他身上的標籤包括NBA的「林來瘋」、華裔美國人、基督徒、台灣之光以及「錢進大陸」等等。其實林書豪不過是一個「高級」國際移工的角色，而他的選擇無非是讓自己在國際人才市場中更具有競爭力和發展性，只不過恰逢兩岸以及中美關係惡化，讓身為公眾人物的他也在一定程度上成為「眾矢之的」。

而如今林書豪選擇透過台灣護照再獲得大陸「台胞證」，又不用放棄美國國籍，在某種程度上符合其自身的最大利益，形成「三面討好」的局面，但在兩岸以及中美關係惡化的情況下，林書豪身處兩岸輿論浪尖，或許是他始終無法逃避的命運。而從另一個層面來說，林書豪未來也可能成為北京「惠台26條」的樣板人物，可供國際和台灣頂尖人才參考如何順利「錢進大陸」。