單身台男患重病　802萬財產全送親弟弟盼幫忙照顧餘生　下場淒慘

台灣新聞
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台灣林姓男子身患重病，考量自己沒結婚、沒小孩，於2014年間將全數財產802萬（台幣，下同）贈與弟弟，希望對方照顧自己終了，不料2019年7月間，他自高雄北上就醫時，竟遭弟弟丟在醫院急診室，連醫療費都不願結清，讓他氣得提告要求返還財產，台北法院判林弟應將802萬餘元返還。

慘遭丟在急症室　還需截肢　兄怒告無情親弟

林弟表示，哥哥是請他幫忙保管財產，他沒必要負甚麼其他責任，且是對方自行斷絕往來，他也沒有不願照顧，另外，哥哥也有高雄房產可收租，目前也在養護中心接受照顧，主張對方請求無理。

但兄弟倆的姊妹作證，指確實聽過林兄送800多萬給弟弟，是希望對方照顧他，而哥哥2019年6月時，左腳因糖尿病引發蜂窩性組織炎，來台北就醫後截肢。

法院認為，林兄自2016年間，名下便無任何財產，依他60多歲、無謀生能力的背景來看，應該不會甚麼條件都沒有，就把大筆財產送給弟弟，認定林兄確實是有條件的「附負擔之贈與」，而林弟未按照約定照顧哥哥，判他應將受贈財產全數返還。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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