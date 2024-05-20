車CAM｜香港母女台北旅遊遇行人地獄　綠燈過馬路被撞飛不斷呻吟

香港籍楊姓女子18日跟女兒一起走在台北市大安區復興南路，要過斑馬線時，遭一輛左轉的黑色私家車迎面撞上。



2人被撞飛倒地，畫面驚悚，所幸僅手腳擦挫傷，沒有大礙表示不需送醫，事後將跟對方談和解。

警方製作車禍筆錄後，對肇事司機不停讓行人致受傷，開罰7200元（新台幣，下同）至3萬6000元罰金，並吊扣駕照一年。

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事發影片曝光，只見楊女（65歲）和女兒趙女（24歲）在綠燈時穿越斑馬線，短短5米的馬路，才走到一半就被左轉欲駛入巷弄的私家車撞上，身穿黑衣的楊女被撞倒在車頭前，身穿白衣的趙女則是倒在私家車左側。

趙女因年輕，倒地後隨即起身站到路旁，楊女因疼痛不斷呻吟。

大安警方指出，18日晚上7點52分獲報，復興南路一段與大安路一段116巷口發生車禍，汽車司機左姓男子（54歲）沿復興南路一路北往南第1車道行駛，左轉大安路一段116巷時，未注意行人肇事。

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2名行人手腳擦挫傷，但表示不需送醫，依車禍流程處理，事後依違反道交條例第44條開罰，並吊扣駕照一年。

據了解，該對母女是香港人，近日赴台遊玩，已在19日搭機返回香港。

私家車司機左男在警詢時直言「沒看到有人」，但他態度懇切，允諾願意負責，雙方初步協議談和解，互相交換通訊軟件聯絡。

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