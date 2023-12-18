台灣行人地獄｜男子險被撞怒踢七人車　4大漢即下車將他強行架走

台南市街頭昨日（17日）深夜赫見「行人地獄」暴力事件。



「爆料公社」FB社團網友昨晚發出一段行車紀錄器畫面，一名行人走在斑馬線上，不滿差點被駛來的私家車擦撞、怒踹車身一腳。

未料車上4名彪形大漢一路追趕，將他壓制。

點圖放大看看網上瘋傳的影片截圖：

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「爆料公社」的影片中，一名行人走在台南高鐵站附近武當路的斑馬線上，卻出現一輛白色私家車強行闖越，他氣得踹車身一腳。

當他走過路中央分隔島，車上4名體格壯碩男子下車追逐，將該名行人從對街帶回，強行押走，車上另3名年輕女子也下車觀看。

由於台灣日前才有「帝王條款」（加重車輛司機不停讓行人的罰責）爭議，該段影片被網友發上網，出現不少冷嘲熱諷的留言，網友表示，「真的把自己當帝王了，結果變溥儀」、「帝王終究會踢到鐵板」、「用生命捍衛路權」、「雖然不禮讓行人通過不對，但行人要過馬路也是要看一下有沒有車子，道路的使用是互相」、「政策犧牲者」。

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有網友表示，看了留言後真覺得台灣的交通爛真的不是沒有原因的，沒有紅綠燈運作的閃燈路口本來就是行人優先。「還嘲諷是『帝王』，沒看過這麼卑微的帝王，古時候誰敢擋帝王的路呀！」

「台灣的多數司機長期以來沒有停讓的習慣，然後終於政府開始重視了，結果一堆『路霸司機』覺得不方便了，開始批評法條怎樣怎樣，政策多爛多爛？殊不知這個停讓行人的條款外地也都有！出外滿嘴羨慕外地的交通多棒，回來繼續違規，可悲的台灣司機，更可悲的台灣行人。」

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