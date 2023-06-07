台灣行人地獄｜女子斑馬線過馬路沒車讓路　終被第25架車撞飛重傷

台灣又見行人地獄！一名女子6日晚在台中市沙鹿區要過馬路，走到行人穿越道即斑馬線上，謹慎查看左右二側來車，快速過馬路，但沿途沒有汽車禮讓，險象環生。



她即將抵達對面時，被一輛急駛而來的電單車撞上，在空中翻了一圈，重傷送醫急救。

女子斑馬線過馬路 車輛竟全部全速衝過 終被第25架車撞飛（點擊放大瀏覽）：

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Facebook專頁沙鹿之美有熱心民眾發放監視器畫面，提醒大家注意交通安全問題，畫面中，一名女子遵守交通規則，走在斑馬線旁，此路口無交通燈，她要走到對面，謹慎往左右二側查看來車，再快速通過。

她走在斑馬線時，沒有任何車輛禮讓，汽車在她身旁急駛而過，還有電單車從她正前方駛來，女子將走到對向時，一輛電單車急駛而來，將女子撞飛，她在空中翻了一圈才落地，重傷送醫急救。

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網友看監視器畫面都說很扯，行人遵守交通規則，卻沒有汽車駕駛禮讓，車速很快，難怪被稱為行人地獄；一名網友說，這種驚險畫面，不知何時才來消失。

清水警分局調查，6日晚8點42分，沙鹿區沙田路124號前，吳姓男子騎電單車沿沙田路往中正街方向直行，與行人吳姓女子徒步行走在斑馬線上橫越沙田路，雙方發生交通事故，造成重機車左側車身受損，雙方均有全身擦挫傷，但意識清楚，雙方均送光田醫院救治中。

吳姓男子無酒駕。警方已製作相關資料將陳報台中市交通警察大隊分析研判，釐清肇責。

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